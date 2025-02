Krievijas miljardieris Romāns Abramovičs un viņam piederošās jahtas, tostarp superjahta “The Eclipse”. Foto: AFP/AP/SCANPIX; kolāža – LA.LV

Krievijas miljardieris Abramovičs izmantojis filigrānu "jahtu" shēmu, lai izvairītos no nodokļu nomaksas miljoniem eiro apmērā







Krievijas miljardieris un oligarhs Romāns Abramovičs ir noliedzis, ka būtu zinājis par šo „jahtu” shēmu un apgalvojis, ka viņš personīgi neesot atbildīgs par iespējamo izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tā šonedēļ vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

Miljardieris Abramovičs esot ietaupījis miljoniem eiro nenomaksāto nodokļu veidā, nepatiesi klasificējot piecas viņam piederošās superjahtas kā komerciālām vajadzībām izmantojamus peldlīdzekļus, tā atklāj žurnālistu veiktais pētījums. Viņa konsultantu un partneru izstrādātā “jahtu” shēma ļāvusi miljardierim izvairīties no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas Eiropas valstīs, kurās Abramoviča īpašumā esošajām jahtām tika sniegti tādi pakalpojumi kā degvielas uzpildīšana.

Privātām vajadzībām izmantojamo peldlīdzekļu iegādei parasti tiek piemērots tirdzniecības nodoklis, kas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs parasti ir aptuveni 20 %. Tomēr piecu Krievijas miljardierim Abramovičam piederošo superjahtu, tostarp “The Eclipse”, kas savulaik bija arī pasaulē lielākās jahtas godā, no 2005.gada līdz 2012.gadam notikušajos iegādes darījumos, šīs prasības tikušas apietas, apgalvojot, ka tās tiek iegādātās komerciālos nolūkos, lai vēlāk iznomātu tās klientiem.

Taču britu mediju “BBC”, laikraksta “Guardian” un Pētnieciskās žurnālistikas biroja kopīgi veiktajā izmeklēšanā atklājās, ka Krievijas miljardiera Abramoviča jahtu iznomāšana klientiem patiesībā nemaz nav notikusi.

Miljardierim piederošas jahtas iznomāja un pārvaldīja kompānija “Blue Ocean Yacht Management”, kas ir Kiprā bāzēts uzņēmums, kuru kontrolē pats Krievijas oligarhs Abramovičs. Šis uzņēmums jau pēcāk šīs jahtas tālāk iznomāja tās “klientiem”. Kiprā noplūdinātie dokumenti liecina, ka visi klienti bija Britu Virdžīnu salās reģistrēti uzņēmumi, kas piederēja pašam miljardierim Abramovičam.

Krievijas miljardiera advokāti paziņojumā norādījuši, ka viņš vienmēr ir vadījies un rīkojies saskaņā ar nodokļu un juridisko ekspertu ieteikumiem. Viņi piebilda, ka viņu klients Abramovičs neko nav zinājis par šo shēmu un noliedz viņa personisko atbildību šajā lietā” raksta “Euronews”.

Pati nodokļu shēma tikusi smalki izklāstīta kādā e-pasta vēstulē, kuru “Blue Ocean” direktors Džonatans Holovejs esot nosūtījis 2005.gadā. Viņš nesen britu medijam “BBC” sacīja, ka no viņa nevajadzētu sagaidīt to, ka viņš atcerēsies “katras jahtas individuālos apstākļus”.

Šajā vēstulē Holovejs rakstīja: “Mēs vēlamies izvairīties no jahtu iegādes cenas aplikšanas ar PVN un, ja iespējams, tad izvairīties arī no PVN nomaksas par šīm jahtām piegādātajām precēm un pakalpojumiem. Mūsu struktūrai ir pēc iespējas skaidrāk jānodala dažādas puses, lai potenciāli pārbaužu veicēji, pārbaudot mūsu darbību, to uzskatītu par likumīgu struktūru. Taču mums visiem ir jāapzinās, ka apņēmīgs izmeklētājs galu galā varētu atklāt, ka tā ir iekšēja struktūra ar visām iespējamām no tā izrietošām sekām.”

Eiropas iestādes jau agrāk bija vērsušās izmeklēšanas darbības pret kompāniju “Blue Ocean”, taču tās, šķiet, nebija līdz galam pilnībā pārliecinātas par šo nodokļu apiešanas shēmu.

2015.gadā Itālijas prokurori mēģināja piedzīt no “Blue Ocean” 500 000 eiro par, iespējams, Triestes ostā par degvielas uzpildi nesamaksātajiem nodokļiem. Lieta tika izbeigta pēc tam, kad Krievijas miljardiera Abramoviča partneri apgalvoja, ka tā jahtas tiek izmantotas komerciāliem mērķiem.

Kipras iestādes 2012. gadā apstrīdēja uzņēmuma prasību par atbrīvojumu no PVN nomaksas, apgalvojot, ka laikā no 2005.gada decembra līdz 2010. gada augustam uzņēmums nav nomaksājis nodokļus vairāk nekā 14 miljonus eiro apmērā. Uzņēmuma advokāti Kipras varas iestāžu izvirzīto prasību apstrīdēja, taču Kipras Augstākā tiesa 2024.gada martā noraidīja viņu apelāciju. Četrus mēnešus vēlāk kompānija “Blue Ocean” tika likvidēta.