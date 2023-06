Ceturtdien izskan pretrunīgi ziņojumi par apšaudēm un kaujām Krievijas Belgorodas apgabalā, kas robežojas ar Ukrainu, vēsta “Radio Brīvība”.

Platformā “Telegram” vairākos kanālos, arī prokremliskos, jau agrā rītā parādījās ziņojumi par it kā notikušu tanku uzbrukumu robežas kontrolpunktam pie Šebekinas, kas jau iepriekš tika apšaudīta.

Vietējie “Telegram” kanāli ziņo, ka ceturtdienas pēcpusdienā nograndis sprādziens Belgorodas pilsētā.



Belgorodas apgabala gubernators Vjačeslavs Gladkovs paziņoja, ka pilsētā uz braucamās daļas nogāzies bezpilota lidaparāts, kā rezultātā cietuši divi cilvēki.

Krievu Brīvprātīgo korpusa (RDK) karotāji, kas cīnās Ukrainas pusē un nule kā uzņēmušies atbildību par neseno reidu Belgorodas apgabala Graivoronas rajonā, publicējuši video, kurā ziņo par otro fāzi uzbrukumam Krievijas teritorijā.

The #Russian Volunteer Corps and the Freedom of #Russia Legion announced new attacks on the territory of the Russian Federation. pic.twitter.com/86FFE6XIgW

— NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2023