Polija var pazust no kartes 10 minūtēs, izteicies Kremļa politikas komentētājs Konstantīns Sivkovs, vēsta medijs “TheSun“.

Sivkovs valsts atbalstītās raidorganizācijas “Rossija 1” diskusijā sacīja, ka Krievijai pietiktu ar divām kodolieroču bumbām, lai iznīcinātu lielākās Polijas pilsētas, tādējādi liekot pazust tās iedzīvotājiem un valodai.

“Polija ir visreālākā kandidāte, lai realizētu nelielu kodolkara teātri. Vai tur ir 20 lielas pilsētas? Es tā nedomāju. Ja mēs katrai pilsētai piešķirsim divas kodolraķetes, tās ir tikai 30-40 raķetes.” teica Sivkovs.

“Pēc 10-15 minūtēm gan Polijas valsts, gan poļu tauta pazudīs. Arī poļu valoda izzudīs,” viņš turpināja.

Krievijas spēcīgās raķetes Iskander varētu būt izvēlētais ierocis, uzskata militārais analītiķis. Tās varētu Varšavu notriekt dažu minūšu laikā.

Sivkovs arī apgalvoja, ka šāda kara teātra izveidošana ir ASV nopelns. Atšķirībā no Eiropas, viņš sacīja, Amerika distancējas no tiešas iesaistīšanās konfliktā.

Sivkovs teica: “Amerikas Savienotās Valstis stingri distancējas no tiesību piešķiršanas izmantot savus tālās darbības ieročus. Mēs runājam par ATOM sistēmām. Tas nozīmē, ka amerikāņi spiež Eiropu uz karu. Pārvēršot Eiropu par kara teātri.”

ASV varētu pasliktināt šo Eiropas kara teātri, izstājoties no NATO, par ko militārais analītiķis ir pārliecināts.

Sivkovs teica: “Ir pilnīgi skaidrs, ka ASV diktē NATO gribu. ASV gatavojas īstenot konfliktu starp Eiropu un Krieviju.”

Poland is the most realistic candidate for a small theatre of nuclear war, threatens Russian expert Konstantin Sivkov on Russian state TV.

„In 10-15 mins, both the state of Poland and the Polish people will disappear. The Polish language will also disappear.” pic.twitter.com/gtetEp6BOC

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2024