Foto: AP/SCANPIX Krievijas diktators Vladimirs Putins.

Putins gatavs izmantot kodolieročus, ja tiks apdraudēts Krievijas valstiskums Ieteikt







Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis, ka Krievija ir gatava izmantot kodolieročus, ja tiks apdraudēts Krievijas valstiskums, suverenitāte vai neatkarība.

Putins šodien publiskotā intervijā Krievijas valsts televīzijā pauda cerību, ka ASV izvairīsies no eskalācijas, kas varētu izraisīt kodolkaru, taču uzsvēra, ka Krievijas kodolspēki ir tam gatavi.

Jautāts, vai viņš kādreiz ir apsvēris iespēju Ukrainā izmantot kodolieročus, Putins atbildēja, ka šāda vajadzība nav bijusi. Viņš arī pauda pārliecību, ka Maskava sasniegs savus mērķus Ukrainā, un sacīja, ka jebkura vienošanās sarunās iespējama tikai ar Rietumu garantijām.

