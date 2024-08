“Viņi nebēg.” Ukraiņu žurnāliste par to, ka krievus pārvaldīt ir viegli – to saprot Kremlī, bet nesaprot Rietumos Ieteikt







“Krievus pārvaldīt ir viegli – to saprot Kremlī, bet nesaprot Rietumos,” runājot par to, kāpēc Krievija savus cilvēkus sūta uz Ukrainu kā lielgabala gaļu drošā nāvē, bet neviens tam nepretojas, TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum” sacīja ukraiņu žurnāliste, politoloģe Janīna Sokolovska.

Reklāma Reklāma

“Saprotiet, tā ir krievu mentalitāte, ko ļoti labi saprot Krievijas valdība, bet absolūti nevar saprast brīvs Rietumu cilvēks. “Mēs esam mazi cilvēki. Valdība zina labāk…Mēs pacietīsim, lai tikai Putinam būtu labi, savilksim jostas ciešāk.” Viņi tiešām tā saka. Ko tādu nav iespējams iedomāties. Vesela galva to nespēj aptvert, bet tā viņiem ir dzīves norma. Tā ir smagi apspiesta padomju tauta plus krievu mentalitāte. Palasiet krievu pasakas, tajās viss ir par to: “Mēs ļaudis maziņi. Mūsu vietā visu izlems cara tētiņš!”,” žurnāliste skaidroja, piebilstot, ka turklāt viņiem par došanos karā sola uzdāvināt “Volgu” vai “Žiguli”.

Viņa norāda, ka tagad Krievijas valdība to ļoti prasmīgi izmanto un manipulē. Turklāt Krievijā tagad ir iestājies 1937. gads. Atkal ir aktualizējies jautājums: “Kurā pusē esat jūs, mākslinieki?”.

“Tos, kuri protestē, soda ļoti bargi. Es pat teiktu briesmīgi. Ir spīdzināšanas, aresti, cietumi arī par lugām vai dzeju. Daudzi baidās runāt,” Sokolovska domā, salīdzinot to ar 1937. gadu, kad ieraugot cilvēku, ar kuru sazināšanās vai kontaktēšanās varētu draudēt ar arestu, pārgāja ielas otrā pusē.

“Tas viss jau ir bijis. Gulags atkal atgriežas. Turklāt tas atgriežas it kā nemanāmi, viņus iesūc kā purvā. Viņi pat nepaspēj to pamanīt,” viņa norāda.

Politoloģe uzsver, ka tas ir labi redzams no ārpuses. Piemēra, kad Krievijas opozicionāriem saki: “Paskatieties, kas pie jums notiek. Jūs apcietinās, jūs būsiet nākamais!” Viņi atbild, ka tas nav iespējams, jo viņi neko sliktu nedarot.

“Saku, ka mans vectēvs Kijivā arī nedarīja neko sliktu. Mana vecmāmiņa nedarīja neko sliktu, bet viņiem piesprieda 10 gadus bez tiesībām sarakstīties. Viņus, protams, pēc tam reabilitēja. Pēc tam. Bet ko tas mainīja? Jums ir tāda pati situācija,” Sokolovska stāsta.

Ukraiņu žurnāliste atzīst, ka viņi to neredz, tāpēc viņus ir viegli mobilizēt: “Viņi nebēg. Tie, kas varēja, tie aizbēga. Bet cik daudz tādu ir, procentuāli salīdzinot ar Sibīriju un Burjatiju?”

Visu interviju var noskatīties šeit: