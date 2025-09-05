Manā e-pastā ieripoja preses relīze, kurā lasu, ka šarmantā dejotāja Aleksandra Kurusova atgriežas TV ekrānos ar jauno “Slavenības. Bez filtra” sezonu! Pirmā asociācija ir vienkārši šoks, jo, visu cieņu, arī es bērnībā skatījos, kā viņa skaisti dejo ar Lauri Reiniku TV ekrānos katru nedēļas nogali, bet sajūta, ka pēdējo 10 gadus laikā no publikas acīm dejotāja bija pazudusi…līdz Zeizas apcietināšanai.
Aldis Gobzems savā Instagram kontā, kas kļuvis jau par sava veida dīvainu “atmaskošanas Nārniju”, bija publicējis bildes ar abiem, tad arī medijos parādījās ziņas, ka abus šos cilvēkus reiz saistīja romantiskas attiecības. Lai jau, tā nav mana darīšana, bet tikai vienīgi kopā ar šī noziedznieka vārdu Kurusova šajā vasarā bija pāris reizes pamanāma ziņu virsrakstos.
Otra tēma – sekotāji uztraucās, ka viņa ir pārāk tieva un tad publiski izskanēja baumas, ka viņa pametusi iepriekšējo darba vietu, jo esot iemīlējusies savā precētajā priekšniekā.
Ko tad Latvijas slavenību šerpākajā šovā šosezon varēsim redzēt? “Šis rudens dejotājai un uzņēmējai Aleksandrai Kurusovai atnesīs ne tikai jaunus izaicinājumus, bet arī apaļu jubileju! Skatītājiem būs iespēja ielūkoties vērienīgās 40. dzimšanas dienas svinībās kopā ar Aleksandras draugiem un ģimeni, kā arī dzīvot līdzi viņas ikdienas notikumiem. Lai gan šarmantās dejotājas dzīvē netrūkst spožuma, enerģijas un veiksmes, atklāsies, ka sirdī viņa joprojām meklē savu īsto laimi. Aleksandra atklāti runās par vientulību, atzīstot, ka viņas spēcīgā personība bieži vien biedē vīriešus. Vai viņai beidzot izdosies atrast savu otro pusīti un piepildīt sapni par ģimeni un bērniem?” relīze mums reklamē.
Nevēlos nevienu aizskart, nepazīstu Kurusovu, ne arī šova producentus, bet es tiešām neticu, ka šī ir sakritība – tas mani skumdina visvairāk. Vai tiešām maz sakarīgu, interesantu, izklaidējošu slavenību Latvijā?
Nepietiek, ka pats apsūdzētais atgriezies TikTok video un taisa savas reklāmas it kā nekas nebūtu noticis, viņa čoms Edgars tieši tāpat un tagad mēs televīzijā sekosim līdzi viņa bijušajai draudzenei.