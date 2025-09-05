#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Krista Draveniece: Mīlestība ar varmāku noved līdz slavenību šovam? Kur ir palikušas mūsu morālās robežas 82
Krista Draveniece

7:25, 5. septembris 2025
Manā e-pastā ieripoja preses relīze, kurā lasu, ka šarmantā dejotāja Aleksandra Kurusova atgriežas TV ekrānos ar jauno “Slavenības. Bez filtra” sezonu! Pirmā asociācija ir vienkārši šoks, jo, visu cieņu, arī es bērnībā skatījos, kā viņa skaisti dejo ar Lauri Reiniku TV ekrānos katru nedēļas nogali, bet sajūta, ka pēdējo 10 gadus laikā no publikas acīm dejotāja bija pazudusi…līdz Zeizas apcietināšanai.

Tad šāds ir ceļš uz slavenības statusu un dalību šādā šovā? Attiecības ar izvarošanā apsūdzētu personu?

Aldis Gobzems savā Instagram kontā, kas kļuvis jau par sava veida dīvainu “atmaskošanas Nārniju”, bija publicējis bildes ar abiem, tad arī medijos parādījās ziņas, ka abus šos cilvēkus reiz saistīja romantiskas attiecības. Lai jau, tā nav mana darīšana, bet tikai vienīgi kopā ar šī noziedznieka vārdu Kurusova šajā vasarā bija pāris reizes pamanāma ziņu virsrakstos.

Otra tēma – sekotāji uztraucās, ka viņa ir pārāk tieva un tad publiski izskanēja baumas, ka viņa pametusi iepriekšējo darba vietu, jo esot iemīlējusies savā precētajā priekšniekā.

Ko tad Latvijas slavenību šerpākajā šovā šosezon varēsim redzēt? “Šis rudens dejotājai un uzņēmējai Aleksandrai Kurusovai atnesīs ne tikai jaunus izaicinājumus, bet arī apaļu jubileju! Skatītājiem būs iespēja ielūkoties vērienīgās 40. dzimšanas dienas svinībās kopā ar Aleksandras draugiem un ģimeni, kā arī dzīvot līdzi viņas ikdienas notikumiem. Lai gan šarmantās dejotājas dzīvē netrūkst spožuma, enerģijas un veiksmes, atklāsies, ka sirdī viņa joprojām meklē savu īsto laimi. Aleksandra atklāti runās par vientulību, atzīstot, ka viņas spēcīgā personība bieži vien biedē vīriešus. Vai viņai beidzot izdosies atrast savu otro pusīti un piepildīt sapni par ģimeni un bērniem?” relīze mums reklamē.

Nevēlos nevienu aizskart, nepazīstu Kurusovu, ne arī šova producentus, bet es tiešām neticu, ka šī ir sakritība – tas mani skumdina visvairāk. Vai tiešām maz sakarīgu, interesantu, izklaidējošu slavenību Latvijā?

Kā viņa stāstīs par saviem mīlestības meklējumiem, pieminot arī bijušo sirdsāķīti? Un viņa aizturēšanu? Apsūdzību? Rādīs cietušo sieviešu bildes no slimnīcas un stāstīs, kā tobrīd pārdzīvoja? Tas ir tas, ko mēs visi vakaros skatīsimies ar ģimenēm pie TV?

Nepietiek, ka pats apsūdzētais atgriezies TikTok video un taisa savas reklāmas it kā nekas nebūtu noticis, viņa čoms Edgars tieši tāpat un tagad mēs televīzijā sekosim līdzi viņa bijušajai draudzenei.

Es tomēr domāju, ka izklaides šoviem un mums kā sabiedrībai vajadzētu norobežoties no varmākām, izvarošanā apsūdzētajiem, sliktiem cilvēkiem, nepopularizēt ļaunumu un visa pamatā tomēr turēt kādas prātam aptverošas morālas vērtības.
LA.LV redakcija vērš uzmanību! Šajā rakstā atspoguļots autora subjektīvais viedoklis, kas var nesakrist ar redakcijas viedokli.
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.