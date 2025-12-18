“Mauc” no 5 rītā līdz vēlai naktij: sieviete atklāj piegādes kompāniju neredzamā darba pusi 0
Gan sūtījumiem ārpus Latvijas, gan iekšzemes sūtījumiem ir ļoti ērti ikdienā izmantot pakomātus. Viens no lielākajiem plusiem – nav jāpielāgojas neviena darba laikam, lai nosūtītu vai saņemtu savu sūtījumu.
Nereti ikdienā dzirdētas arī sūdzības par piegādes kompāniju darbu. Tās bijušas dažādas – pazaudēta vai saplēsta paciņa, slikta komunikācija un tā tālāk. Tomēr reti kad aizdomājamies arī par kurjeru smago darbu, ko viņi ikdienā veic. Ļoti bieži paciņa jau tiek piegādāta nākamajā dienā.
Arī soctīklā “Threads” Anda novērtējusi “Omniva” darbinieku darbu. Viņa raksta: “Tik daudz te ķengā “Omnivu”, bet vakar ap 12.00 Rīgā tika ielikta paciņa, un vakarā nedaudz pēc 23.00 es jau saņēmu SMS, ka paciņa ir Jumpravā. Nu traki čakli.”
Kāda komentētāja atklāj kurjerdarbinieku smagā darba pusi. Viņa stāsta: “Manai draudzenei vīrs strādā “Omniva”. Jūs pat nespējat iedomāties, kā viņi mauc, īpaši svētku laikā. Kaut kādi nesmukumi var gadīties visiem, neviens nav ideāls, bet puiši godam strādā. No 5 rītā līdz vēlai naktij.”
Izrādās, Anda tā nedomā vienīgā. Komentāros lielākā daļa atzīst “Omnivu” par labāko pakomātu tīklu. Daudzi slavē arī salīdzinoši nesen izveidotos “Latvijas Pasta” pakomātus.
Ko saka citi ļaudis?
“Man par “Omniva” ir tikai labākās atsauksmes, nav bijuši nepatīkami starpgadījuni. Ātra piegāde, kurjeri laipni un pretīmnākoši. Mana pirmā izvēle sūtot un saņemot.”
“Par “Omnivu” jau nu galīgi nevar sūdzeties.”
“”Latvijas Pasts” – vakar pēcpusdienā ieliku Rīgā, šorīt 9.00 jau Gulbenē.”
“”Omniva” ir lieliska. Bet šobrīd izskatās, ka “Latvijas Pasts” ar savu pakomātu tīklu būs konkurents, vienīgi žēl, ka pastam nav tik parocīga e-sistēma kā “Omnivai”.”
“Tikai labākie vārdi par “Omnivu”. Gan saņemot, gan sūtot. Mana izvēle Nr.1. Arī šajā svētku laikā.”
“Nez, “Omniva” ir reali atra piegāde. ieliku paciņu no rita pakomātā, un nakamaja ritā cilveks Igaunijā izņēma. Šis šokā bija par tik atru piegadi, tāpat kā es.”
“”Omniva” un “Latvijas Pasts” – visu cieņu. Īpaši svētku laikā.”
“Ar “Omnivu” vienmēr ir bijusi vislabākā sadarbība, ko nevar teikt par citiem.”
“Problēma rodas tagad tad, ja izvēlētais saņemšanas pakomāts ir noslogots un pilns, vienkārši fiziski nav kur ielikt. Bet kopumā esmu apmierināta ar visiem kurjeru pakalpojumu sniedzējiem. Ja pats laicīgi ieliec paciņu, pirms kurjeri iztukšo pakomātu. Mani sūtījumi parasti ir galā nākamajā dienā tādā veidā, ja vien pasūtījums ir ienāci līdz tam laikam.”
“”Omniva” vienmēr pirmā izvēle. Un šogad esmu tiešām patīkami pārsteigta, cik pirmssvētku piegādes ir ātras.”
“Ja ko izvēlēties, tad tikai “Omnivu”. Ir nācies pabūt viņu kantorī/noliktavā. Paši atsaucīgākie darbinieki.”