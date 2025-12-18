Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. pexels.com

Šīs ķīniešu zodiaka zīmes saņems skaidru mājienu “no augšas” un nākamgad pilnībā mainīs savu dzīvi 0

LA.LV
12:27, 18. decembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

2026. gads būs Uguns Zirga gads – rets un spēcīgs periods, kas atgriežas tikai reizi 60 gados. Šī enerģija nes straujas pārmaiņas, drosmi, ambīcijas un iespēju pilnībā pārveidot dzīvi.

Kokteilis
Viņi spēj saglabāt saprātu pat stresa situācijās: šajos mēnešos dzimušajiem piemīt īsta iekšējā izturība un neatlaidība
Beigu sākums? Avoti atklāj, ko Tramps darīs ar Krieviju, ja Putins noraidīs miera plānu
TV24
“Trampa-Putina tunelis zem Beringa šauruma ir reāls scenārijs. Vai tad visi aizmirsuši par Buša un Obamas izgājieniem?” Profesors atgādina 35
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar ķīniešu astroloģijas prognozēm, dažas zīmes saņems īpašu “zīmi no augšas” – negaidītu veiksmi, atbalstu no likteņa vai spēcīgu impulsu, kas ļaus atstāt pagātni aiz muguras un sākt jaunu nodaļu.

Īpaši izceļas piecas zīmes, kurām gads solās būt transformējošs: Čūska, Tīģeris, Zirgs, Suns un Pūķis. Šīm zīmēm Uguns Zirga ugunīgā enerģija dos spēku radikālām izmaiņām karjerā, attiecībās vai personīgajā izaugsmē.

CITI ŠOBRĪD LASA
ST ierosināta lieta par dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas prasības atcelšanu
Kokteilis
FOTO. VIDEO. “Armands noķēra meditatīvu pieredzi!” Simsons kultūras pasākumos dara ko, iespējams, nepieņemamu
Veselam
Tomāti pirms 9 miljoniem gadu nejauši sapārojās ar citu augu. Tos gardu muti ēdam arī šodien

Klausieties intuīciju, esiet drosmīgi un izmantojiet enerģiju – debesis jums sūtīs zīmes! Ja jūsu zīme nav sarakstā, tas nenozīmē sliktu gadu – vienkārši pārmaiņas būs maigākas. Veiksmi!

Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
2026. gada upuri: šīs zodiaka zīmes saņems skarbu mācību no likteņa
Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes vēl visu atlikušo decembri būs laimīgas: tās sagaidīs uzvaras vien
Kokteilis
Šajos 5 mēnešos dzimušie ir nepiemēroti parastam darbam no pulksten 8.30 – 17.00
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.