Ogrē svarīga sēde, aiz deputātiem nostādīta vesela “apsargu armija” 3

11:31, 18. decembris 2025
Ceturtdien Ogres novada domes sēdē deputāti par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieku iecēla līdzšinējo priekšnieka pienākumu izpildītāju Aigaru Garkalnu.

Viņš Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus pildīja kopš šā gada aprīļa, kad amatu atstāja iepriekšējais pašvaldības policijas priekšnieks Reinis Ikaunieks.

Uz domes sēdi no 72 pašvaldības policijas darbiniekiem ārpus sava darba laika bija ieradušies vairāk nekā 20 cilvēku, lai paustu atbalstu viņa iecelšanai amatā.

Pirms balsojuma par Garkalna iecelšanu amatā, viņš uzsvēra, ka astoņu mēnešu laikā viņam ir izdevies saliedēt darbiniekus un izveidot spēcīgu komandu nekā tā bijusi pirms tam. Lielākais izaicinājums pašvaldības policijas darbā esot materiāli tehniskais nodrošinājums. Vasarā ir rasta iespēja noslēgt līgumu par četru jaunu transportlīdzekļu iegādi, informēja Garkalns.

