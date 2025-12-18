“Samaksāju 30 tūkstošus eiro, bet mani izmeta.” Vīrietis paļāvās uz mutisku vienošanos un nonāk neapskaužamā situācijā 0
Kāds vīrietis, kurš Gulbenē dzīvo jau astoņus gadus, pēkšņi tiek izlikts no mājām. Mutiskās sarunas ar iepriekšējo īpašnieku zaudējušas nozīmi, bet vienīgais pierādījums ir regulārie pārskaitījumi bankas kontā, vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”.
Vīrietis apgalvo, ka saviem spēkiem, kā arī piesaistot lietpratēju, namu gadu laikā pamatīgi izremontējis. Tad ēkas īpašnieks esot nolēmis ēku kādam pārdot, tā kā Sergejs netaisījās pamest mājokli, viss nonāca līdz tiesai.
Sergejs raidījumā atklāj, ka astoņu gadu laikā par kredītu samaksājis 30 400 eiro. Patiesās izmaksas ir daudz lielākas, jo tika veikti arī remontdarbi, un vīrietis aprēķinājis, ka gala izmaksas pārsniedz 90 tūkstošus eiro.
Savukārt bijušais mājas īpašnieks apgalvo: “Ja cilvēks maksā par īpašumu nomas maksu, pēc tam izdomā, ka izpirks māju. Kaut kā nepareizi no viņa puses. Tagad mēģina visiem stāstīt to, kas nav bijis. Notiek tiesas prāva, nu viss. Remontdarbus es apmaksāju, algoju cilvēku. Sergejs par tiem nav maksājis.”
Zvērināts advokāts raidījumā “Bez Tabu” piebilst, ka rakstveida līguma neesamība Sergejam spēlē par sliktu, tomēr teorētiski vēl pastāv iespēja atgūt iztērētos līdzekļus.
