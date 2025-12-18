VIDEO. Elfa vietā — Elviss! Kā muļķīga pārpratuma dēļ zēns kļuva par skolas koncerta sensāciju 0
Ziemassvētku koncerts kādā Velsas pamatskolā pārvērtās par negaidītu komēdiju, kad deviņgadīgais Oskars Vilkinss uz skatuves iznāca, tērpies Elvisa Preslija kostīmā — lai gan viņa īstā loma bija “Elfs Elviss”, par amizanto pārpratumu vēsta “Daily Mail”.
Oskars mājās bija atnesis lapiņu, kur rakstīts: “mirdzošs Elvisa tērps”. Viņš ģimenei vienkārši pateicis, ka viņam vajag tādu kostīmu, ne vārda neminot par elfu. Iepriekšējos gados zēns bija tēlojis pat citplanētieti, tāpēc ģimene nešaubījās, ka Elviss arī var būt koncerta tēls.
Oskara māsa Džeida Smita stāsta, ka viņi internetā atraduši bērniem domātu Elvisa tērpu, kas zēnam derējis perfekti. Vienīgais, kas Oskaram nepatika — tas nebija pietiekami mirdzošs.
Skola, redzot Oskaru Preslija tērpā, situāciju uztvērusi ar humoru un neko ģimenei neteikusi. Tikai koncerta dienā vecāki Stīvens un Sāra Vilkinsi saprata kļūdu.
“No 12 bērniem visi bija tērpušies elfu tērpos — izņemot Oskaru,” stāsta Džeida. “Mēs to sapratām tikai tad, kad viņi izgāja uz skatuves.”
Lai arī pirmā reakcija bijusi mulsums, zēns pats situāciju uztvēris ar sajūsmu. Oskars mīlējis uzmanību un skatītāju smieklus. Nekādas Elvisa dziesmas vai joki par Presliju lugā gan nebija — viņš vienkārši spēlēja savu elfa lomu, bet ļoti ekstravagantā tērpā.
“Tagad mēs par to smejamies. Viņš ne mirkli nejutās neveikli — tieši pretēji, viņš iznesa šo lomu ar lepnumu,” saka māsa.
Oskars saglabājis tērpu un pat sācis klausīties Elvisa Preslija mūziku. “Viņš vienmēr ir mīlējis vecāku mūziku, tāpēc, domāju, viņš kļūs par īstu Elvisa fanu,” smaidot piebilst Džeida.