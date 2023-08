Māris Kučinskis. Foto: LETA

Kučinskis: AS ir svarīgi, lai sarunas par valdības veidošanu tiktu sāktas no baltas lapas, citādi atbilde ir nē Ieteikt







Ja “Apvienotajam sarakstam” (AS) tiks piedāvāts pievienoties valdībai kā ceturtajam ritenim, tad atbilde jau šodien ir nē, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” uzsvēra iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS).

AS esot svarīgi, lai sarunas par valdības veidošanu tiešām tiktu sāktas “no baltas lapas”. “”Jaunā vienotība” (JV) mums apgalvo, ka nav tā, ka kaut kas jau ir izveidots un mēs esam kā ceturtais ritenis. Ja mēs esam kā ceturtais ritenis, tad atbilde ir nē jau šodien,” sacīja politiķis.

Viņš norādīja, ka AS būtu gatavi Saeimā strādāt arī citā kvalitātē, proti, opozīcijā.

Tomēr, ja ir iespēja sarunas sākt “no baltas lapas”, AS redz jautājumus, kurus varētu uzlabot.

Vienlaikus AS ir nopietnas bažas par Aivara Lemberga ietekmi. AS nav pretenziju pret Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputātiem, ZZS oficiālo vadību, taču Lembergam AS, kurā strādā arī politiķi, kas iepriekš aizgājuši no ZZS, neuzticas.

“Ļoti labi pazīstam un zinām, kas ir Aivars Lembergs, tāpēc šobrīd prasām JV, kā tiks nodrošināts tas, kas ir mūsu pieredzē – ka ir viens zvans, viena nakts un tiek mainīti visi uzstādījumi. Tagad viņš labi runā, NATO atbalsta, bet mēs zinām arī citus uzstādījumus,” sacīja Kučinskis.

Kā ziņots, turpinoties darbam pie jaunas valdības izveides, Rinkēvičs šodien turpinās tikties ar Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām.

Rīgas pilī plkst.10 Rinkēvičam paredzēta tikšanās ar Nacionālās apvienības (NA) Saeimas pārstāvjiem, plkst.11 – ar partiju “Progresīvie”, plkst.13 – ar partiju “Stabilitātei!”, bet plkst.14 – ar partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) pārstāvjiem parlamentā.

Pirmdien Valsts prezidents tikās ar JV, ZZS un AS Saeimas pārstāvjiem.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS – 16, bet “Progresīvajiem” – 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu.

AS ir 15 parlamentārieši un NA – 13 deputātu vietas. NA jau paziņojusi, ka nestrādās vienā valdībā ar “Progresīvajiem”

Partijai “Stabilitātei” ir desmit mandāti un LPV – astoņas vietas parlamentā. Tāpat Saeimā ir divi pie frakcijām nepiederoši deputāti.