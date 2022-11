Māris Kučinskis Foto: Karīna Miezāja

Kučinskis: Par topošo valdību ir vēl daudz nezināmā







Potenciālās koalīcijas un valdības veidošanas jautājumos par vairākām nozarēm ir vēl daudz nezināmā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” sacīja Saeimas deputāts no “Apvienotā saraksta” (AS) Māris Kučinskis.

Uz jautājumu, ir vai nav panākta vienošanās par AS dalību koalīcijā, viņš atbildēja, ka viss, kas par to izskanējis publiskajā telpā, “droši vien ir pa vidu”.

Viņš uzsvēra, ka ir vēl daudz neskaidru jautājumu attiecībā uz nākamā gada valsts budžetu, piemēram, ja koalīcijas partneri ir vienisprātis par nepieciešamību turpināt sniegt atbalstu Ukrainai, tad atbilstošam finansējumam arī vajadzētu būt ieplānotam budžeta “skeletā”, bet, pēc Kučinska teiktā, pagaidām tā tur nav. Analoģiska situācija esot ar atbalstu veselības aprūpei un citām jomām.

No politiķa teiktā izriet, ka pirms koalīcijas aizveidošanas AS grib redzēt nākamā gada valsts budžeta projektu ar lielāku detalizāciju, un jau tagad esot skaidrs, ka nākamgad Latvija nevarēs atļauties tik lielu budžeta deficītu kā šogad. Tomēr, lai nekavētu procesu, AS esot gatava sākt darbu pie topošās valdības deklarācijas projekta.

Kučinskis sacīja, ka šodien ir gaidāma tikšanās ar Valsts prezidentu, kuras laikā arī “vajadzētu novērst tos pārpratumus, kas ir radušies attiecībā uz nosaukto ministra biedru”. Pēc viņa teiktā, brīvdienās, koalīcijas sarunas vadot citam “Jaunās vienotības” (JV) pārstāvim, esot bijusi produktīva diskusija par kaut ko citu – par atsevišķu nozaru ministru lielāku sastrādāšanos.

AS pārstāvis domā, ka koalīcijas sarunas noritētu raitāk, ja Valsts prezidents jau būtu oficiāli nominējis jaunās valdības veidotāju. Pašreizējo procesu Kučinskis uzskata par dīvainu. “Es negribētu vairāk kritizēt, bet atzīstu, ka uz priekšu ir jāiet,” rezumēja politiķis, piebilstot, ka koalīcijas veidošanas gaitā biežāk jātiekas visām trijām iesaistītajām pusēm.

Kā ziņots, pirmdien topošās koalīcijas veidošanas sarunu vadītājs, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) un Valsts prezidents Egils Levits pēc tikšanās paziņoja, ka pēdējās dienās panākts ievērojams progress attiecībā uz jaunās koalīcijas darba virzieniem un vienošanās par atbildības jomu sadali.

Viens no AS līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns vēlāk atzina, ka AS ir pieņēmis starplēmumu jeb ir panākta konceptuāla vienošanās par topošās valdības atbildības jomām, taču vēl ar JV jāvienojas par atbildības dalījumu veselības nozarē.