Foto: LETA/Edijs Pālēns

Kurzemniek, ņem vērā! No šodienas vairākos reģionālo autobusu maršrutos stājas spēkā izmaiņas 0

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LETA
7:21, 1. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Vairākos reģionālo autobusu maršrutos Kurzemē no šodienas stājas spēkā izmaiņas, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijā (ATD).

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Izmaiņas ietekmēs trīs reģionālo autobusu maršrutus Kurzemē – Ventspils-Ziras, Liepāja-Ventspils un Rīga-Tukums-Talsi-Ventspils.

Tostarp maršrutā Ventspils-Ziras agrais rīta reiss no Ventspils autoostas no pirmdienas līdz sestdienai turpmāk tiks sākts desmit minūtes vēlāk – plkst. 6.10, savukārt atpakaļceļā reisā plkst. 6.45 no Zirām autobuss pieturās apstāsies mainītos laikos un galapunktā Ventspils autoostā iebrauks 11 minūtes agrāk – plkst. 7.25.

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Savukārt maršrutā Liepāja-Ventspils vairākos reisos turpmāk iekļaus pieturu “Ploce”, kas atrodas Dienvidkurzemes novada Vērgales pagastā uz autoceļa Ventspils-Grobiņa (P111), tādējādi pagasta iedzīvotājiem nodrošinot ērtāku nokļūšanu Liepājā un Ventspilī – no Liepājas autoostas reisos plkst. 11.40 un plkst. 20.15, kā arī no Ventspils autoostas reisos plkst. 17.30 un plkst. 8.30.

Tikmēr maršrutā Rīga-Tukums-Talsi-Ventspils autobuss rīta reisā, plkst. 9.50 izbraucot no Ventspils autoostas, brauks ātrāk, līdz ar to apstāšanās laiki pārējās pieturās mainīsies un galapunktā Rīgas starptautiskajā autoostā tas iebrauks 35 minūtes agrāk – plkst. 13.30.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina pašvaldības SIA “Ventspils reiss”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioniem.

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā

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