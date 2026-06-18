Foto: LETA
Foto: LETA
Tramvajs.

“Krāsas ekonomija vai kāda cita fiška?” Rīdzinieks pamana neparastu detaļu uz tramvaja jumta 0

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LA.LV
20:06, 18. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Dzīvojot augstākajos stāvos, reizēm iespējams pamanīt detaļas, kas vairumam cilvēku paliek nepamanītas. Tieši tā noticis ar kādu rīdzinieku, kurš sociālo mediju platformā “Threads” dalījies ar fotogrāfiju un uzdevis jautājumu, kas ieinteresējis daudzus.

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“Tā ir krāsas ekonomija uz RS tramvaja jumta, vai kāda cita fiška?” raksta Juris.

FOTO: ekrānuzņēmums / “Threads”
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Komentētāji steidza izteikt savas versijas. Kāds pieļāva, ka jumta daļa, iespējams, nesen metināta, bet citi pauda vēl dažādus minējumus.

Skaidrojumu sniedza arī “Rīgas satiksmes” pārstāvji. “Pelēkā daļa ir dielektriskā gumija. Tā nemaz nedrīkstētu būt krāsota. Tā pilda arī drošības funkciju, kāpjot uz jumta, lai neslīdētu kājas.

Ja ieskatās, var redzēt, ka tā iet no trešajām durvīm pie kāpnītēm. Pa to darbinieki pārvietojas, lai apskatītu uz jumta izvietotās iekārtas,” skaidro uzņēmuma pārstāvji.

Kā izrādās, neparastā pelēkā josla nav nedz krāsas taupīšanas rezultāts, nedz kāda remonta sekas. Tā ir īpaša dielektriskā gumija, kas paredzēta drošai pārvietošanai pa tramvaja jumtu un palīdz novērst paslīdēšanas risku.

Tikmēr komentāru sadaļā netrūka arī asprātīgu pieņēmumu un dažādu versiju par neparasto tramvaja jumta izskatu.

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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