LA.lv jautājums Slaidiņam: Ko reāli nozīmē Ukrainas un ASV drošības garantijas? “Ukrainā tiks izvietots citu valstu karaspēks!”

Kas vispār ir drošības garantijas un kas ar to jāsaprot? Amerikas Savienotās Valstis ir sākušas nopietnas sarunas ar Ukrainu par to, ka tieši Amerika kā valsts, nevis NATO kā organizācija, uzņemtos garantēt Ukrainas drošību. Tas ir emocionāls jautājums ukraiņiem, jo kādreiz šo drošību jau lielvalsts “garantēja”, kad ukraiņi atteicās no kodolraķetēm. Ko vispār mūsdienās nozīmē šādas garantijas, tas ir kaut kas vairāk vai mazāk nekā NATO drošības ziņā, šādu jautājumu TV24 raidījums “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” uzdeva Jānim Slaidiņam, NBS majoram, Zemessardzes štāba virsniekam.

Viss tiek darīts, lai neuzkāptu uz tā paša grābekļa, kā tas bija ar 1994. gada līgumu, kas vispār nedarbojās.

Slaidiņš domā, ka tagad no tā ir izdarīti secinājumi un tiks pieņemti lēmumi, kā tiešām, beidzoties karam, kamēr Ukraina virzīsies uz to NATO, kā nodrošināt drošību.

Iespējams, tās būs ANO mieru spēku rindas Ukrainā, bet tas būs daudz nopietnāks nekā 1994. gadā, kad par karu neviens nedomāja. Virsnieks atgādina, kad Padomju savienība bija sabrukusi, ukraiņi atdeva savus kodolieročus – varbūt nevajadzēja atdot, bet tad atkal ir jautājums, vai viņi varētu paši tos uzturēt? “Viņi par gāzi maksāja ar raķetēm, kuras viņi tagad dabū atpakaļ.”

Kodolieroču uzturēšanu maksā milzīgu naudu. Ukraiņi nebūtu spējīgi uzturēt šos kodolspēkus. Otrkārt – priekš kam toreiz to vajadzētu?

Ja praktiski domā, vai Ukraina iegūst tādu kā garantiju, ka amerikāņiem ir tiesības ievest, piemēram, savus spēkus, – ko nozīmē valsts, kas garantē drošību citai valstij? Piemēram, Latvija sauc Amerikas Savienotās Valstis par stratēģisko partneri, un, ja nebūtu karš Ukrainā, šeit amerikāņu karavīri labi uz mācībām pa retam atbraukt ciemos, tēmu turpina raidījums.

Jāzina jau, kas tanī līgumā ir iekšā, diez vai tas tiks atklāts.

Slaidiņš domā, ka galvenais uzsvars būs tas, ka Ukrainā tiks izvietots citu valstu karaspēks, lai atturētu Krieviju no turpmākās agresijas pret Ukrainu.

Raidījums skatītājs šajā kontekstā uzdod jautājumu: “Ja amerikāņi gribētu palīdzēt ukraiņiem, es domāju, vislabākais drošības garantijas būtu iedot visus šos ieročus, ko pieprasa Ukraina. Bet viņi to nedara, lai nesadusmotu Maskavu. Vienlaikus viņi divkosīgi runā par mieru Ukrainā – nožēlojama rīcība.

Slaidiņš smejas – nezinu, ko vēl varētu iedot, lai Krieviju sadusmotu – viss ir izdarīts, lai Krieviju sadusmotu. Šeit ir daudz, dažādu faktoru, tas nav “iedot” un viss būs kārtībā. Tur ir loģistika, plānošana, Ukraina atrodas karā – visa teritorija Krievijas apšaudes zonā, ir iedoti jau nezina cik veidu tanki, bruņmašīnu..

Tālas darbības ieročus – nedod.. Uzskata, ka Ukrainai tie nav vajadzīgi šobrīd. Vācieši saka: “Mēs nedosim, ja amerikāņi nedod,” bet zinām, ka no sākuma daudz ko nedod,

bet tas viss ir laika stiepšana garumā, tur noteikti ir daudz kas cits apakšā, uzskata Slaidiņš.