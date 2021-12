Foto: Rachel Claire, Pexels.com

Labākie restorāni Rīgā un visā Latvijā – kur meklēt?







Restorānu apmeklēšanas kultūra arī Latvijā ir cēlusies, cilvēkiem arvien vairāk vēloties gardas maltītes vai nozīmīgus svētkus atzīmēt tieši restorānā. Lai izvēlētos pašu labāko un atbilstošāko vēlmēm, talkā nāks vietne Meniu.lv, kurā iespējams ar filtru palīdzību atrast to, ko sirds kāro.

Restorānu pieprasījums

Vārds ‘’restorāns’’ cēlies no franču vārda ‘’restaurer’’, kas nozīmē atjaunot. Šis termins pirmo reizi vēstures annālēs lietots 16. gadsimta sākumā (1507. gadā), bet ēdināšanas vietas bijušas aktuālas ne tikai mūsdienās, bet arī Senajos laikos, jau no Senās Romas un Senās Grieķijas.

Restorānu industrija ir milzīga. 2020. gadā visā pasaulē tās tirgus vērtība sastādīja 1.2 triljons ASV dolāru. Savukārt tā tirgus vērtība no apgrozījuma sastādīja aptuveni 800 miljardus ASV dolāru. Iespaidīgi! Latvija nav izņēmums, un arī šeit pieejami vairāki restorāni dažādām gaumēm. Laika gaitā Latvijā parādījušās gan Āzijas, gan Itālijas, Ķīnas, Japānas, ASV, Indijas un citas virtuves. Pie tam, pēdējos gados attīstījies ‘’street food’’ koncepts, kas ļauj restorāna cienīgu maltīti baudīt uz ielas.

Restorānu nozīme nav pārvērtēta – tiem ir sava vieta ekonomiskajā ekosistēmā, kā arī patērētāju prātos. Pie tam, katrs restorāns būtiski atšķiras viens no otra ar ēdienu noformējumu, personisko pieeju un apkalpošanu.

Foto: Elevate, Pexels.com

Kādu iemeslu dēļ tiek apmeklēti restorāni?

Restorānu apmeklējums bieži vien ir svinīgs notikums. Kopā ar gardu maltīti tiek atzīmēts īpašs notikums attiecībās, norit pasēdēšana dzimšanas vai vārda dienās, kā arī atzīmēts kāds cits saistīts priecīgs notikums. Citreiz par apmeklēšanas iemeslu kļūst vienkārša draugu satikšanās un pavakariņošana kopā, citreiz biznesa partneru darba jautājumu apspriešana pusdienās. Tā, iespējams, ir arī labākā vieta, kur doties pirmajā randiņā. Tomēr ne tikai šie ir iemesli, kādēļ cilvēki dodas uz restorāniem, tā ir vieta, kur iespējama:

Augstvērtīgas maltītes izbaudīšana . Noteikti, ka viens no iemesliem ir vēlme baudīt šefpavāra cienīgu ēdienu, ar glītu noformējumu un vēl labāku garšu. Gastronomiskais piedzīvojums, kurā ieved restorāna apmeklējums, liek arvien biežāk un biežāk lemt par tā apmeklējumu;

. Noteikti, ka viens no iemesliem ir vēlme baudīt šefpavāra cienīgu ēdienu, ar glītu noformējumu un vēl labāku garšu. Gastronomiskais piedzīvojums, kurā ieved restorāna apmeklējums, liek arvien biežāk un biežāk lemt par tā apmeklējumu; Īpaša notikuma nosvinēšana . Kā jau rakstīts augstāk, šis pavisam noteikti jāuzskata par svarīgu iemeslu, lai sēstos pie svētku galda kopā ar ģimeni un draugiem. Ir tikai jāatrod labākais restorāns ar īsto atmosfēru un ēdieniem, kas pārsteigs;

. Kā jau rakstīts augstāk, šis pavisam noteikti jāuzskata par svarīgu iemeslu, lai sēstos pie svētku galda kopā ar ģimeni un draugiem. Ir tikai jāatrod labākais restorāns ar īsto atmosfēru un ēdieniem, kas pārsteigs; Tikt vaļā no pienākuma gatavot pašam . Restorāns bieži vien ir noderīga vieta tiem, kam nav laiks, nav vēlmes vai arī nav vajadzīgo iemaņu, lai mājas pašiem pagatavotu siltu un garšīgu maltīti. Ja rocība atļauj, kāpēc ne?

. Restorāns bieži vien ir noderīga vieta tiem, kam nav laiks, nav vēlmes vai arī nav vajadzīgo iemaņu, lai mājas pašiem pagatavotu siltu un garšīgu maltīti. Ja rocība atļauj, kāpēc ne? Veselīgas ēdienreizes . Nav noslēpums, ka restorānos pavāri cenšas atrast autentiskas izejvielas, bieži vien no lokāliem zemniekiem, tirgiem vai piegādātājiem. Tas ļauj piedāvāt ēdienu ar svaigām izejvielām, kā rezultātā patērētāji sajutīs lielāku garšas baudījumu;

. Nav noslēpums, ka restorānos pavāri cenšas atrast autentiskas izejvielas, bieži vien no lokāliem zemniekiem, tirgiem vai piegādātājiem. Tas ļauj piedāvāt ēdienu ar svaigām izejvielām, kā rezultātā patērētāji sajutīs lielāku garšas baudījumu; Kopā pavadīšanas laiks. Vakariņojot restorānā, ģimenei vai pāriem, ir ilgāks brīdis pabūt kopā un izrunāt aktuālos jautājumus. To nevarētu tik veiksmīgi paveikt mājās, kur ne vienmēr visi ēd vienā un tajā pašā laikā. Un, protams, nebūs jādomā par stāvēšanu pie plīts, nekārtīgu virtuvi un trauku kalnu pēc vakariņām.

Foto: Terje Sollie. Pexels.com

Kur meklēt restorānus Rīgā un Latvijā?

Pirmais neatkarīgais restorānu salīdzinātājs Latvijā – Meniu.lv, apkopojis sarakstu, kur redzēsi, kur atrodas labākie restorāni Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Šajā vietnē ir plašs piedāvājums, sniedzot iespēju izvēlēties, kuru no restorāniem apmeklēt.

Lai to izdarītu visefektīvāk, izmanto meklēšanas filtru. Ar tā palīdzību vari atlasīt ēdināšanas uzņēmumus pēc virtuves tipa, tādējādi redzot, kuri no tiem atbilst Taviem mīļākajiem ēdieniem. Ja esi amerikāņu virtuves fans, tad spied šo izvēli, bet, ja Āzijas vai itāļu, tad izvēlies kādu no šiem. Filtrs ļaus tev atrast īsto vietu ne tikai pēc sagaidāmā ēdiena, bet iepriekš apskatot atsauksmes, tādējādi zināsi, ka izvēlētais restorāns neliks vilties.

Ja ir īpašāks notikums, kā dēļ nepieciešams rezervēt galdiņu, tad izvēlies ‘’galdiņu rezervācija’’. Ja tev ir dzīvnieks, kā, piemēram, suns, un vēlies savu ģimenes mīluli ņemt līdzi, tad atzīmē ‘’dzīvniekiem draudzīgi’’. Savukārt ‘’restorāns ar skatu’’ palīdzēs atrast tādas vietas, kurās bez maltītes varēsi izbaudīt romantisku skatu pa logu, bet, ja vēlies uz restorānu doties ar bērniem, izvēlies ‘’bērniem draudzīgi’’ opciju. Ja nu šodien esi slinks, nevēlies gatavot, bet vēlies restorānu mājās, tad meklē ‘’ēdiena piegādes’’ iespējas starp visiem Meniu.lv piedāvājumā esošajiem restorāniem Rīgā un citās pilsētās.

Ar Meniu.lv palīdzību, atlasot pēc savām vajadzībām, atradīsi savu īsto un iecienītāko restorānu, kuru apmeklēt sev īpašā dienā vai vienkārši, lai gardi paēstu. Ienāc un izvēlies, kur doties baudīt vakariņas jau tūlīt!