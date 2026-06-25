Foto: Ieva Leiniša/LETA

Labas ziņas siltummīļiem! Jau pavisam drīz no Rietumeiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa 0

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LETA
9:07, 25. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Ceturtdiena Latvijā gaidāma visai silta, bet mākoņaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

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Ceturtdiena būs mākoņaina, vietām skaidrosies. Vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš. Gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām līča piekrastē – tikai līdz +18, +21 grādam.

Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie neatnesīs. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +22, +24 grādiem.

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Līdz pat mēneša beigām turpināsies siltais laiks, un nedēļas nogalē no Rietumeiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa – termometra stabiņš daudzviet sasniegs un arī pārsniegs +30 grādu atzīmi.

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