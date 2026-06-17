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Vasaras svelme var dārgi izmaksāt: auto eksperti nosauc detaļas, kas “cieš” visvairāk 0

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Praktiski

Vasaras karstums rada papildu slodzi ne tikai autovadītājiem, bet arī automašīnas svarīgākajām sistēmām. Augsta gaisa temperatūra ietekmē riepas, dzinēju, akumulatoru un elektroniku, bet nelieli defekti karstajā laikā var ātri pāraugt dārgos remontos.

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Tāpēc speciālisti iesaka vasaras sezonā automašīnas tehniskajam stāvoklim pievērst ne mazāku uzmanību kā ziemā.

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