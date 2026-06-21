Kur šovasar pazuduši odi? Latvieši jau līksmo, bet priecāties vēl pāragri 1
Vasara Latvijā daudziem asociējas ne tikai ar sauli, peldēm un vakariem pie ugunskura, bet arī ar vienu neizbēgamu un ļoti kaitinošu parādību – odiem. Nereti jau jūnija sākumā pietiek iziet dārzā, lai nāktos atvairīt veselu odu armiju. Taču iedzīvotāji novērojuši, ka šogad aina ir pavisam citāda. Vai varam jau pāragri priecāties, ka šī vasara paies bez odiem?
Sociālajos tīklos aizvien vairāk cilvēku dalās ar vienu un to pašu novērojumu – odu šovasar ir pārsteidzoši maz. Daži joko, ka redzējuši tikai vienu vienīgu odu.
Sociālajā platformā “Threads” kāds lietotājs vaicāja: “Man ir jautājums! Kur šogad ir palikuši odi? Ziemeļvidzemē nav vispār. Pirms nedēļas vienu redzēju.”
Uz jautājumu ar saviem novērojumiem atsaucās cilvēki no dažādām Latvijas vietām.
“Dzīvoju pie Gaujas un esmu novērojusi, ka tajos pavasaros, kad strauji iziet ledus un neveidojas applūstošas palieņu pļavas, odu nav. Šogad turklāt vēl sauss pavasaris. Izbaudām,” rakstīja kāda “Threads” lietotāja.
“Atbrauc uz Liepāju. Parādīšu. Varēsi mēģināt atkauties,” ar humoru rakstīja kāds liepājnieks.
To apstiprināja vēl kāds liepājnieks: “Liepājā ir. Varētu nebūt, bet ir.”
Savukārt no Valmieras puses kāda sieviete rakstīja: “Valmieras novads. Vakar guļamistabā nositu piecus, līdz tiku aizmigt.”
“Pa druskai ir, bet, salīdzinot ar citiem jūnijiem, patiešām ļoti maz,” piebilda kāds cits.
Daudzi komentētāji kā galveno iemeslu min šā gada sauso pavasari.
“Bija ļoti sauss pavasaris. Gan jau vēl saradīsies.”
Izrādās, ka cilvēku novērojumi nav maldīgi. Entomologs Voldemārs Spuņģis nesen intervijā LSM.lv apstiprināja, ka šogad odu patiešām ir mazāk nekā ierasts. Pēc viņa teiktā, galvenais iemesls meklējams šā gada neparasti sausajā un siltajā pavasarī. Daudzas peļķes un nelielas ūdenstilpes, kurās parasti attīstās odu kāpuri, vienkārši izžuva, pirms kukaiņi paguva pilnvērtīgi attīstīties.
Tomēr lieliem priekiem nav pamata. Eksperts norādīja, ka odus vasarā sastapsim gan, jo laika prognozes liecina, ka odiem būs kur attīstīties – šur tur jau ir nolijis un nolīs vēl.