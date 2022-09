Šonedēļ 66 iecirkņos trīs dienas (arī šodien) notika iepriekšējā balsošana jeb balss nodošana glabāšanā. Gan pirmdien, gan vakar iecirkņos daudzviet veidojās rindas. Foto: Timurs Subhankulovs

APTAUJA. Kurām partijām novēlat tikt 14. Saeimā, un kurām vajadzētu veidot valdību? Ieteikt







Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kārlis Kundrāts, Jēkabpilī: “Es jau varu novēlēt jebko, bet jāskatās reālais spēku samērs. Par savām pozīcijām droši var justies vismaz četri saraksti – “Jaunā Vienotība”, “Apvienotais saraksts”, Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība. Katrā ziņā es nenovēlu tikt Saeimā nevienai mazajai partijai, šajās vēlēšanās ir nenormāli daudz sarakstu, izskatās, ka viņi paši nesaprot, ka patiesībā ir nevis par Latvijas interesēm, par Latvijas vienotību, bet gan par Latvijas šķelšanu, spēku sadrumstalotību. Pieredze rāda, ka tas ir tikai par sliktu valsts attīstībai. Mana vēlēšanās, šķiet, ir diezgan nereāla – gribētu, lai valdību veidotu ne vairāk kā četri pieci spēki.”

LA.LV Aptauja Kurām partijām novēlat tikt 14. Saeimā, un kurām vajadzētu veidot valdību? Jaunajai VIENOTĪBAI

"Latvijas Krievu savienībai"

Zaļo un Zemnieku savienībai

TAUTAS KALPI LATVIJAI

"SUVERĒNĀ VARA"

"Kristīgi Progresīvā Partijai"

"Saskaņa" sociāldemokrātiskajai partijai

Politiskajai partijai "Stabilitātei!"

Politiskajai partijai "Tautas varas spēks"'

Partijai "Vienoti Latvijai"

Nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

LATVIJAI PIRMAJĀ VIETĀ

Konservatīvajiem

Politiskajai partijai "KATRAM UN KATRAI"

"PROGRESĪVAJIEM"

Attīstībai/Par!

"Apvienībai Latvijai"

"APVIENOTAJAM SARAKSTAM - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"

Politiskajai partijai "Republika" Padalies ar rezultātiem







Lidija Ozoliņa, Neretas pagastā: “Saeimā novēlu tikt “Jaunajai Vienotībai”, Nacionālajai apvienībai un “Apvienotajam sarakstam”. Priecājos, ka mana vēlme sakrīt ar lielu daļu vēlētāju, jo pirmsvēlēšanu aptaujas liecina par šo politisko spēku popularitāti. Domāju, ka lielākā daļa vēlētāju savu izvēli jau ir izdarījuši, jo atlikt to uz pēdējo dienu ir diezgan liela muļķība. Es tik daudz neprātoju par to, kuri iekļūs Saeimā un kuri ne, vairāk mani nodarbina doma par to, lai jaunā valdība būtu pēc iespējas vienotāka un ar stingrāku mugurkaulu. Lai, piemēram, dakteri neieliek par ekonomikas ministru. Sajūta, ka nevajadzētu uztraukties, jo izskatās, ka valdības veidošanā toni noteiks partijas, kurām ir liela pieredze, kuras sevi jau ir pierādījušas ar darbiem. Bērnu miega pasaciņu sarakstiem novēlu lidot grāvim pāri un piezemēties mīkstā pļavā. Latvija jāvada stingriem ļaudīm.”

Melita Majore, Carnikavā: “Mans novēlējums – lai neiznāk kā mums visiem zināmajā Krilova fabulā, kad katrs velk uz savu pusi. Bažas ir lielas, tās var kliedēt tikai un vienīgi saprātīgi vēlētāji. Novēlu iet pie urnām ar skaidru galvu, nevis apdullinātu, tad arī jaunajai valdībai būs skaidrs redzējums un konkrēta darīšana.”

Edgars Kramfts, Bērzaunes pagastā: “Valdību vajadzētu veidot tādiem spēkiem kā “Jaunā Vienotība” un “Apvienotais saraksts”. Es sekmīgu Latvijas attīstību redzu, ja pie stūres nostājas spēcīgas personības, nevis puskoka lēcēji. Zinot šā brīža situāciju, ļoti labs rezultāts būtu, ja Saeimā iekļūtu ne vairāk par sešiem sarakstiem. Tad valdību varētu veidot četri, augstākais, pieci politiskie spēki.”