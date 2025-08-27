#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Laikraksts: Vācija noskaidrojusi visu “Nord Stream” spridzinātāju vārdus. Kas viņi ir? 0

LETA
21:49, 27. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Vācijas izmeklētājiem izdevies noskaidrot visu gāzesvada “Nord Stream” spridzināšanā iesaistīto personības, trešdien vēsta laikraksts “Die Zeit”.

Saskaņā ar izmeklētāju viedokli spridzinātāju grupā bijuši septiņi cilvēki – četri ūdenslīdēji, spridzināšanas speciālists, kuģa kapteinis un grupas vadītājs, nesen Itālijā aizturētais Serhijs K.

Visi iespējamie operācijas dalībnieki ir Ukrainas pilsoņi, un Vācija izdevusi orderus viņu aizturēšanai.

Lai gan viņi izmantojuši viltus identitātes, robežas diversantu grupas locekļi šķērsojuši, izmantojot īstas pases. Tas, pēc izmeklētāju domām, liecina, ka viņiem bijis augsta ranga Kijivas amatpersonu atbalsts, raksta “Die Zeit”.

2022.gada septembra beigās gāzesvadus “Nord Stream” sabojāja vairāki sprādzieni.

“Nord Stream 1” iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā.

Savukārt “Nord Stream 2” vēl nebija nodots ekspluatācijā, ko arī aizkavēja Krievijas agresija pret Ukrainu.

Virkne Eiropas politiķu, īpaši Austrumeiropā ir norādījuši, ka “Nord Stream” no Krievijas agresijai pakļautās Ukrainas viedokļa ir leģitīms militārs mērķis.

Tādējādi Vācijas centieni uzsākt iespējamo ukraiņu diversantu tiesisko vajāšanu varētu nostādīt Berlīni visai delikātā un nepatīkamā situācijā.

