“Jūs to izjutīsiet mūžīgi!” Kremlis šantažē Beļģiju un piedraud premjerministram personīgi 0
Beļģijas premjerministrs Aleksandrs de Kro paziņoja, ka Maskava viņam ir draudējusi ar “mūžīgām sekām”, ja tiks konfiscēti iesaldētie Krievijas aktīvi, raksta dialog.ua.
Jautājums par simtiem miljardu dolāru lielu Krievijas Centrālās bankas rezervju pārskaitīšanu uz Ukrainu izklausās vienkārši un taisnīgi, taču praksē tas ir kļuvis par vienu no sarežģītākajiem un bīstamākajiem Eiropai.
De Kro paskaidroja, kāpēc Brisele nesteidzas pieņemt galīgo lēmumu. Premjerministrs apgalvo, ka Maskava viņam piedraudējusi ar “mūžīgām sekām”, ja viņš piekristu iesaldēto valsts aktīvu konfiskācijai no Krievijas Centrālās bankas par labu Ukrainai.
“Mums skaidri pateica, ka Beļģija un es personīgi to izjutīsim mūžīgi. Mūžība ir diezgan ilgs laiks ,” viņš teica, atsaucoties uz saņemto brīdinājumu.
Premjerministrs norādīja, ka Krievijas aktīvu jautājums patērē milzīgu daļu viņa laika un enerģijas. Viņš arī sūdzējās par “kolosālu spiedienu”. De Kro uzsvēra, ka šī ir bezprecedenta situācija: tā neattiecas uz privātiem kontiem, bet gan uz citas valsts rezervēm.
Intervijā viņš atgādināja, ka pat Otrā pasaules kara laikā sabiedrotie nekonfiscēja Vācijas suverēnos līdzekļus, bet tikai iesaldēja tos līdz konflikta beigām. De Kro tieši norādīja, ka tikai retais tic, ka Krievija cietīs pilnīgu militāru sakāvi.
“Kurš gan nopietni tic, ka Krievija zaudēs Ukrainā? Tā ir pilnīga ilūzija. Turklāt šāda sakāve valstij ar kodolieroču arsenālu ir nevēlama un bīstama visai pasaulei,” viņš atzīmēja.
Visvairāk Beļģijai satrauc Maskavas reakcija. Premjerministrs sacīja, ka Krievijas puse ir skaidri pateikusi, ka aktīvu konfiskācijas sekas būs ļoti nopietnas. Papildus tiešiem draudiem Krievija varētu atbildēt ar tādiem pašiem līdzekļiem. Krievijas jurisdikcijā joprojām ir ievērojami Rietumu aktīvi, tostarp aptuveni 16 miljardu eiro vērti aktīvi, kas atrodas Euroclear depozitārija un daudzu Beļģijas uzņēmumu glabāšanā.
De Kro baidās no ķēdes reakcijas: ja sāksies konfiskācijas, Minska un Pekina varētu pievienoties Maskavai, radot Rietumiem milzīgus zaudējumus. Premjerministrs jautāja saviem ES kolēģiem, vai viņi ir gatavi dalīties riskos, kas Euroclear atrašanās vietas dēļ galvenokārt gultos uz Beļģijas pleciem. Tikai Vācija atbildēja apstiprinoši.