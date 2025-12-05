“Mašīnai tika pilnībā sasists priekšējais logs.” Autovadītājs pēc sadursmes pamet notikuma vietu 0
Vakar vakarā, uz A9 šosejas pie Liepājas robežas, notikusi automašīnas sadursme ar alni. Dienvidkurzemes novada pašvaldība informē, ka ap pulksten 20 saņemti vairāki zvani no satrauktiem iedzīvotājiem, kuri ziņoja par uz ceļa atstātu mirušu dzīvnieku, vēsta portāls liepājniekiem.lv.
Kā liecina publiskotā informācija, nekavējoties tika veikts zvans uzņēmumam, ar kuru pašvaldībai noslēgts līgums, un dzīvnieks no ceļa tika novākts. Viens no pārstāvjiem portālam norādīja, ka alnis bijis sadragāts, un tuvumā mētājušies plastmasas gabali, no kuriem gan nebija iespējams secināt, kāda automašīna iesaistīta sadursmē.
Savukārt kāda aculieciniece portālam pavēstījusi, ka braukusi aiz “Porsche” automašīnas un redzējusi sadursmes brīdi.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām par kādu lietotāju, kurš publicējis video, kurā redzami divi aļņi stāvam ceļa malā. Video autors, pamanījis dzīvniekus mežmalā, samazinājis braukšanas ātrumu. Pietuvojoties dzīvniekiem, tie satrūkušies un ieskrējuši atpakaļ mežā.
“Esam uzmanīgi – sākas ceļu kaisīšana ar sāli, un dzīvnieki iznāk to pagaršot!” brīdināja lietotājs.