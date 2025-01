Laima Linuža: “Mūsu deputāti ļoti satraucas, vai X stundā viņi varēs izlidot un aizmukt no Latvijas?” Ieteikt







“Tie skandāli rodas viena iemesla dēļ. Man liekas, ka valstij nevajadzētu līst ar savu regulējumu un ar savu naudu biznesā. Domāju, ka šis nebija tas gadījums, kur jāiegulda miljoni,” tādu viedokli intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda likvidētā laikraksta “Ludzas Zeme” galvenā redaktore Laima Linuža, komentējot savu nostāju par 2.janvārī izskanējušo ziņu, ka šogad vasaras sezonā dzinēju apkopes kavēšanās dēļ aviokompānija “airBaltic” pārtrauks lidojumus 19 maršrutos, kā arī samazinās reisu biežumu skaitu 21 maršrutā. Kopumā tiks atcelti 4670 lidojumu.

Reklāma Reklāma

“Principā vajadzēja ļaut tirgum pašam sevi sakārtot. Atrastos lidsabiedrības, kuras uzņemtos šo te tirgu aizpildīt un nodrošināt reisus,” uzsvēra Linuža. “Bet tā kā valsts vienkārši ir ieguldījusi nesamērīgi daudz naudas [“airBaltic”] – faktiski iepinusies tajā kā vista pakulās, nu tad tagad ir 2.sērija, kāds atkal ir jāglābj! Man tas izskatās pēc šantāžas no “airBaltic” puses, kas notiek,” piebilda viņa TV24 raidījumā, komentējot tūkstošiem lidojumu atcelšanu aviosabiedrībā “airBaltic”. Līdz ar to Linuža uzskata, ka viena kļūda ir izdarīta, proti, “valsts tur ir ielīdusi”.

“Bet tad ir jautājums – kādēļ tas ir noticis? Mans vienkārša cilvēka viedoklis ir, ka tas ir noticis viena iemesla dēļ, ja mēs atliekam finansiālus jautājumus. Vienkārši tādēļ, ka mūsu deputāti vienkārši ļoti satraucas, vai X stundā viņi varēs izlidot un aizmukt no Latvijas vai nevarēs?” tā pieļāva likvidētā laikraksta “Ludzas Zeme” galvenā redaktore, spriežot par to, kāpēc valsts kā galvenais un lielākais akcionārs turpina ieguldīt milzu investīcijas un glābt nacionālo aviokompāniju “airBaltic”.

“Tas nevar būt!” tā uz Linužas pausto par X stundu uzreiz reaģēja TV24 raidījuma vadītāja Velta Puriņa, piebilstot, ka tāds variants šobrīd nav iedomājams. “Bet varbūt tas tā ir?” tā pretim pauda Linuža, atbildot uz Puriņas repliku. “Man ir tāds viedoklis. Turklāt tas jau nav nekas sadzejots, jo par tiem [X stundas] reisiem ir zināms, ka tāda gatavošanās notika. Tāpēc tas viss, ko arī atzīst Rinkēvičs, rada neuzticību valstij un politiķiem, kas tikai aug,” rezumēja Linuža, paužot savu viedokli par ķibelēm aviokompānijā “airBaltic”.

Portāls LA.LV jau ziņoja, ka ceturtdien, 2.janvārī, “airBaltic” paziņoja, ka šogad vasaras sezonā dzinēju apkopes kavēšanās dēļ, ko veic to ražotājs “Pratt & Whitney”, aviokompānija pārtrauks lidojumus 19 maršrutos, kā arī samazinās reisu biežumu skaitu 21 maršrutā. Kopumā tiks atcelti 4670 lidojumu, vēstīja LETA.

“airBaltic” vasaras sezonā atcels lidojumus 10 maršrutos no Rīgas – uz Aberdīnu, Belgradu, Klužu-Napoku, Erevānu, Gēteborgu, Mikonu, Prištinu, Žešuvu, Skopji un Stavangeru. Savukārt no Tallinas vasaras sezonā tiks atcelti lidojumi uz Dubrovniku un Hamburgu, no Viļņas – uz Dubrovniku, Ibisu, Rodu, Kišiņevu, Telavivu un Valensiju, bet no Tamperes – uz Rodu.

Pēc šī aviokompānijas paziņojuma Satiksmes ministrs Kaspars Briškens (“Progesīvie”) ierakstā sociālajā tīklā “X” paziņoja, ka ir uzdots “airBaltic” padomei nekavējoties skaidrot reisu atcelšanas lēmuma pamatotību un ietekmi uz Latvijas savienojamību.

Vienlaikus Briškens pauda, ka “airBaltic” vadībai, tostarp valdes priekšsēdētājam Martinam Gausam un padomes priekšsēdētājam Klāvam Vaskam ir pienākums realizēt savus solījumus par kapitāla piesaisti 300 miljonu eiro apmērā biznesa plāna realizācijai, kā arī nodrošināt to, lai “airBaltic” darbības atbilstu Latvijas valsts un pasažieru interesēm.

“airBaltic” 2023.gadā pārvadāja kopumā 4,536 miljonus pasažieru, kas ir par 35,7% vairāk nekā 2022.gadā, un veica 44 100 lidojumu, kas ir par 18,3% vairāk nekā gadu iepriekš. “airBaltic” auditētais apgrozījums 2023.gadā bija 664,289 miljonu eiro apmērā, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2022.gadā, kā arī kompānija guva peļņu 33,852 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

Reklāma Reklāma

Latvijas valstij pieder 97,97% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 2,03%.

Pilnu TV24 raidījumu “Dienas personība ar Veltu Puriņu” variet skatīties video šeit: