“Tas ir šokējoši!” Nodokļu eksperts Dābols uzskata, ka “airBaltic” reisu atcelšana nozīmē aviokomānijas bankrotu Ieteikt







“Tas ir šokējoši, tā vienkārši runājot!” tā TV24 raidījumā “Ziņu top” atzina nodokļu eksperts Ainis Dābols, paužot savu viedokli par 2.janvārī izskanējušo vēsti, ka ka Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” šogad vasaras sezonā dzinēju apkopes kavēšanās dēļ pārtrauks lidojumus 19 maršrutos, atceļot kopumā 4670 lidojumu. Pēc Dābola domām, šajā gadījumā “fundamentāli ir jāmeklē reāla atbildība, jo šī tomēr ir valsts kapitālsabiedrība”.

Reklāma Reklāma

“Domāju, ka tur jau ir lielākas problēmas… Tur jau paliek un sāk kaut kas līdzīgs parādīties, kā mums jau ir ar to slaveno dzelzceļu. Ko nozīmē dzinējs? Šo jautājumu jau visi zināja sen, tas nav nācis 2.janvārī. Es domāju, ka jau sen zināja tie, kas ar to strādā. Tādas lietas kā lidmašīnu remontus plāno gadiem… Tur ir lieli drošības pasākumi. Labi, ja būtu 100 reisi, okey, 200 vai 500 reisi, bet gandrīz 5000 [reisi], tas ir tā…” ironiski piebilda Dābols, kurš tādējādi pauda neticību tam, ka “airBaltic” un iesaistītās personas jau agrāk nav zinājušas par gaidāmajām problēmām.

Runājot par Latvijas valsts iesaisti, kurai pieder 97,97% “airBaltic” akciju, Dābols norādīja, ka valstij neesot jānodarbojas ar uzņēmējdarbību. “Ir jābūt valsts aviosabiedrībai, kura ir ar lētām biļetēm un lido visur, latviski runājot. Kāpēc valstij tur jāiegulda kāda nauda? Nu man ir jāzina, ka, ja es nopērku valsts aviosabiedrībā biļeti, tā man noteikti būs un es visur aizlidošu! Tur ir jāiegulda. Svarīgi, lai tā [biļete] maksātu lētāk un labāk, lai tā būtu, bet valstij nav jāpelna,” sacīja nodokļu eksperts Dābols intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP”.

Uz TV24 raidījuma repliku, ka šis “airBaltic” paziņojums par 4670 lidojumu atcelšanu var radīt valstij kopumā “robu budžetā”, Dābols piebilda: “Noteikti tagad gan jau kaukulē… Un es pieļauju, ka sen jau visi neoficiāli ir izkaukulējuši, cik tas ir. Domāju, ka šis ir publisks paziņojums, bet kaut kādās slēgtās sēdēs visi jau par to ir zinājuši. Bet… Tas nav normāli, tā nedrīkst būt. Tas ir tāds neordinārs gadījums. Ja mēs jauno gadu sākam ar šādām lietām, tad es domāju, ka prezidentā neviens nav ieklausījies.”

Dābols piebilda, ka, ja mēs salīdzinām “airBaltic” ar bisnesu, tad “šeit ir bankrots”.

Jau vēstīts, ka Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” šogad vasaras sezonā dzinēju apkopes kavēšanās dēļ pārtrauks lidojumus 19 maršrutos, atceļot kopumā 4670 lidojumu. Lidojumi tiks atcelti saistībā ar neplānoti ilgāku dzinēju apkopi, ko veic to ražotājs “Pratt & Whitney”.

“Pratt & Whitney” ir informējis “airBaltic” par gaidāmajiem piegāžu kavējumiem 2025.gadā, kas nozīmē, ka daļa no lidsabiedrības “Airbus A220-300” lidmašīnām nevarēs veikt lidojumus, norāda aviokompānijā, piebilstot, ka tādējādi lidsabiedrībai būs jāpārtrauc lidojumi 19 maršrutos un jāsamazina reisu biežums 21 maršrutā.

Kā vēstīja LETA, tad “airBaltic” pārstāvji informēja aģentūru LETA, ka lidsabiedrība vasaras sezonā atcels lidojumus 10 maršrutos no Rīgas – uz Aberdīnu, Belgradu, Klužu-Napoku, Erevānu, Gēteborgu, Mikonu, Prištinu, Žešuvu, Skopji un Stavangeru.

Savukārt no Tallinas vasaras sezonā tiks atcelti lidojumi uz Dubrovniku un Hamburgu, no Viļņas – uz Dubrovniku, Ibisu, Rodu, Kišiņevu, Telavivu un Valensiju, bet no Tamperes – uz Rodu.

Reklāma Reklāma

Tāpat aviokompānijā minēja, ka “airBaltic” ir regulārā un proaktīvā saziņā ar “Pratt & Whitney” par dzinēju apkopes kavējumiem, aktīvi meklējot veidus, kā mazināt to ietekmi uz “airBaltic” lidojumu plānu. Neraugoties uz šiem centieniem, “Pratt & Whitney” prognozes ir izrādījušās ļoti mainīgas, kā arī uzņēmuma nespēja savlaicīgi izpildīt apkopes saistības ir būtiski ietekmējusi “airBaltic” “Airbus A220-300” flotes darbības iespējas.

Neplānoti ilgās dzinēju apkopes dēļ “airBaltic” darba kārtībā šajā vasaras sezonā nebūs trīs lidmašīnas, raidījumam “TV3 ziņas” skaidroja “airBaltic” valdes priekšsēdētājs Martins Gauss. Tā dēļ uzņēmums atcēlis 4670 lidojumus, kas kopumā skars ap 67 000 pasažieru. Vienlaikus sagaidāms, ka ar “airBaltic” šajā gadā lidos vairāk nekā pieci miljoni pasažieru.

Saskaņā ar Gausa teikto, ziņu par dzinēju apkopes kavēšanos “airBaltic” saņēmusi īsi pirms Ziemassvētkiem. Attiecīgi lidsabiedrība lēmusi situāciju risināt tā, kā to paredz starptautiskā prakse – iespējami ātri atcelt lidojumus un par to informēt pasažierus.

Gauss norāda, ka situāciju varēja risināt, arī nomājot citas lidmašīnas, tomēr pērn “airBaltic” saņēmusi daudz negāciju no pasažieriem, kuri nav tikuši pārvadāti ar lidsabiedrībai piederošajām “Airbus A220-300” lidmašīnām, tādēļ šāds alternatīvais risinājums atmests.

Gauss atzīmē, ka “tā ir nepatīkama situācija, kas ir ārpus mūsu kontroles, jo mūs gada beigās negaidīti ir pievīlis dzinēju ražotājs “Pratt & Whitney””. Uzņēmums apzinās, ka tam pietrūkst dzinēju, bet šoreiz iztrūkums vienkārši esot lielāks. Vienlaikus Gauss norāda, ka “airBaltic” nav vienīgā lidsabiedrība, kura nonākusi šādā situācijā, jo tādas esot arī citviet Eiropā un pasaulē kopumā.

Tāpat jau ziņots, ka “airBaltic” 2023.gadā pārvadāja kopumā 4,536 miljonus pasažieru, kas ir par 35,7% vairāk nekā 2022.gadā, un veica 44 100 lidojumu, kas ir par 18,3% vairāk nekā gadu iepriekš. “airBaltic” auditētais apgrozījums 2023.gadā bija 664,289 miljonu eiro apmērā, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2022.gadā, kā arī kompānija guva peļņu 33,852 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

Latvijas valstij pieder 97,97% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 2,03%.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Ziņu TOP” variet skatīties video šeit: