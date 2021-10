Lapsa: “Uzvilkusies” ir maza sabiedrības daļa, mums ir skaļš un histērisks Pavļuts un labs cilvēks – Kariņš, kurš nespēj turēties viņam pretī! Ieteikt







“Tā šoka terapija, kam ir gājusi cauri Spānija un Itālija, mēs neko tādu neesmu redzējuši, mums nav vectētiņi un vecmāmiņas, kas mirst kā mušas.

Daudz kas ir blēņas un pārspīlējumi, bet tas, ka ir pilsētiņa, kur normālos laikos ir vietējā avīzītē divas lappusītes ar nekrologu un tad pēkšņi 20 lappuses kovida dēļ, tas ir fakts,” par pandēmiju TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta publicists Lato Lapsa.

Tas nāvju birums, kas ir bijis tur, mēs to neesam pieredzējuši, viņš skaidro.

“Tur tik daudzi ir nomiruši, visi ir redzējuši nāvi sev apkārt un, kad tik daudzi cilvēki ar to saskaras, vai tas būtu karš vai epidēmija, vienā brīdī cilvēki nomierinās,” Lapsa teic.

Šādos brīžos cilvēki nāvi vairs neuztverot tik asi.

Mums patiesībā Latvijā ļoti neliela daļa sabiedrības ir uzvilkusies.

“Tas, ko raksta, ja nemaldos, Neatkarīgajā Rīta avīzē Bens Latkovskis par to, ka mums pie varas ir kovida sekta, kurai ir kovida kults, kurai viss, kas saistīts ar kovidu, ir super saasināts, viņi vienkārši novērš uzmanību no citām svarīgām lietām,” publicists uzskata.

No kovida nomirst tik, no vēža tik, no asinsvadu slimībām tik, bet mēs orientējamies tikai uz kovidu.

“Tas, protams, nav pareizi un tas atspēlēsies, bet mēs redzam, ka mums ir ļoti neizdarīgs, bet histēriski skaļš veselības ministrs, kas daudz ko izsaka, un mums ir premjers, kas ir labs cilvēks un nespēj turēties viņam pretī,” Lapsa uzskata.