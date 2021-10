Laputu kolonija un tās dabiskie ienaidnieki uz aprikozes lapas. Foto: Māra Bērziņa

Laputis un plūmju tinēji tuvplānā: kā laicīgi sagatavoties to noķeršanai pavasarī, cīnīties, ja dārzs jau apsēsts, un iznīcināt tās! Ieteikt







Māra Bērziņa, “Agro Tops”, AS “Latvijas Mediji”

Katrs gads un gadalaiks mēdz ar kaut ko izcelties. Arī aizvadītā vasara bija vienreizēja. Visiem, kuriem ir tuva dārzkopība un īpaši augļkopība, šovasar bija jāsastopas ar parastiem, bet ne katrā sezonā tik ļoti aktuāliem kaitēkļiem – laputīm.

Salīdzinot Latvijā reģistrēto laputu sugu daudzveidību ar pasaules skaitļiem, jāatzīst, ka pie mums tāds nieks vien sastopams – tikai 400 dažādu sugu laputu. Turpretī visā pasaulē pazīstami aptuveni pieci tūkstoši sugu. Taču, lai uzbruktu dārzam, pietiek ar vienu vai dažām laputu sugām.

Tāpēc augļu audzētājiem šovasar nebija svarīga sugu daudzveidība, jo no ierobežošanas viedokļa tās visas ir vienādas vai vismaz līdzīgas. Jau tas, ka visas laputu sugas pieder pie augu sūcēju kārtas dzimtas, norāda, ka dārzā iegūt kvalitatīvu ražu un vienlaikus priecāties par laputu sugu daudzveidību nav iespējams.

Laputu bojājumi. Foto: Māra Bērziņa

Laputu garums ir 0,4–7 mm, tām ir mīksts ķermenis, kura krāsojums var būt zaļš, melns, dzeltenzaļš, pelēkbrūns vai vēl citās krāsu variācijās. Tām ir dūrējsūcēja tipa mutes orgāns ar snuķi, kas nodrošina laputīm iespēju pārtikt no augu sulām. Laputis var būt gan bezspārnainas, gan ar plāniem caurspīdīgiem spārniem.

Tām ir taustekļi un vēdera sānos – izdalījumu caurulītes. Aplūkojot laputi palielinājumā, jāatzīst, ka tā ir savdabīgi skaista, kā jau viss dabā atrodamais. Tomēr, zinot, ka tās pārnēsā augu vīrusslimības, neatgriezeniski sabojā augļu koku un krūmu jaunos dzinumus un lapas (neveidojas pieaugums, pasliktinās ziemcietība), neļauj izaugt āboliem, sabojā ķiršu (sevišķi saldo) ražu, tad mierīga līdzāspastāvēšana ar šiem dabas brīnumiem izbeidzas.

Šobrīd, oktobrī, kad laputu ierobežošana vairs nav aktuāla, varam atskatīties uz pavasara–vasaras periodu. Ielāgot veiktos pasākumus, ja izdevās, jo nebūt ne visi dārzi bija pārņemti ar laputu kolonijām, un saprast pieļautās kļūdas, ja laputu pārbagātības dēļ cieta dārzs un bizness.

Jāsāk ar diagnostiku

Katra vēlme kādu kaitīgo organismu dārzā ierobežot sākas ar diagnostiku. Lai to varētu izdarīt, vispirms jāsaprot, kad, kur un ko meklēt. Laputu oliņas pārziemo uz augļu koku zariem, turpat pie pumpuriem. Tieši septembris un oktobris ir laiks, kad spārnotie īpatņi atgriežas no klejojumiem pa citiem barības augiem, kur vasaras beigu daļā turpinājuši aktīvi vairoties.

Vasaras augi – kā to norāda konkrēto laputu nosaukumi – ir niedres, apiņi, madaras un arī daudzi citi, bet sēkleņu un kauleņu zari ir daudz drošāki, lai laputis uz tiem dētu ziemojošās olas. Pavasarī, plaukstot pumpuriem, sāk šķilties arī laputu kāpuri. Sākumā tie barojas, sūcot sulu no pumpuriem, vēlāk no lapām un jaunajiem dzinumiem.

Šīs pirmās laputis parasti paliek bez ievērības, jo to ir maz un tās ir grūti pamanāmas. Šajā laikā laputu attīstībai nozīmīgāki sāk kļūt laika apstākļi – laputīm patīk sausums un siltums. Šādus laikapstākļus šogad nodrošināja jūnijs un jūlijs. Jo labvēlīgāki apstākļi, jo lielāks kaitēkļu paaudžu skaits spēj attīstīties. Šovasar tas noteikti bija maksimālais – vismaz 12 paaudzes.

Maijs gan atvēlēja tikai dažas īsti siltas dienas 2. dekādes sākumā, bet lapas plauka, ziedpumpuri brieda, un laputu oliņas šķīlās. Ābelēs sarkano pumpuru attīstības stadijā (AS 57), ķiršu un plūmju pilnziedā (AS 65) bija vērojams laputu invāzijas sākums. Jūnijā, kad vēsais laiks jau bija aiz muguras, sajūtot ideālus laika apstākļus, katra laputu mātīte pamanījās dzemdēt līdz 50 kāpuru – laputu kolonijas strauji attīstījās, radot jaunas paaudzes. Tās nebūt neapmierinās ar dzīvi savā kokā vai krūmā, kurā radušās, pēc 2–3 paaudzēm kolonijās veidojas spārnotās mātītes, kas pārlido uz blakus augošiem to pašu dzimtu barības augiem.

Tādējādi kaitēkļu invāzija palēnām pārņem dārzu, bet, ņemot vērā laputu vairošanās spējas, tas nemaz tik lēni nenotiek. Laikā, kad plūmju lapu apakšpuse ir blīvi noklāta ar plūmju–niedru vaskaini miltainajām laputīm, kad saldo ķiršu lapas dzinumu galos ir masveidā ieritinājušās, jo to iekšpusē barojas melno ķiršu–madaru laputu simti, kad ābeļu zaļās laputis un citas sugas māsas barojas uz katra otrā ābeles jaunā dzinuma un arī lapu apakšpusēs, pirmo ierobežošanas pasākumu veikšana jau ir nokavēta. Lai gan laputis masveidā mēdz savairoties reizi 3–4 gados, tomēr to attīstības ātrums jāielāgo nākamajai sezonai, lai laputis jūnijā nepārsteigtu līdzīgi kā sniegs janvārī.

Ābeļu sarkanpangu laputis. Foto: Māra Bērziņa

Atrast dārzā pirmo laputi visvieglāk ir, uz zariem atrodot skudru, jo skudrai nav dzīvē tik daudz laika, lai bezjēdzīgi tekalētu pa zariem – ir skudra, tātad jābūt arī laputij. Skudras barojas ar laputu saldajiem izdalījumiem, pie reizes tās aizstāvot no apēst gribošajiem kukaiņiem.

Laputu dabiskie ienaidnieki ir dažādu sugu mārītes, zeltactiņas, ziedmušu kāpuri, racējlapsenes, pangodiņi, zirnekļi, spīļastes, tumšie jātnieciņi, laputu lapsenes. Labi, ja dabīgajā cīņā laputis paliek zaudētājas, tomēr aizvadītā vasara pierādīja, ka vienmēr tā viss nenotiek.

Iespējams, dārzā, kuru pārņēmusi laputu invāzija, nemaz nebija derīgo kukainīšu vai arī tie bija nepietiekamā daudzumā un padevās laputu straujā vairošanās pārspēka priekšā. Tad saimniekiem ir divas izvēles – vai nu laputu briesmas izlikties neredzam, izlaižot konkrētā gada ražas realizāciju, vai ķerties pie kaitēkļu ierobežošanas.

Laputu ierobežošanai pieejamie līdzekļi

Radikāls līdzeklis, bet ne vienmēr pieņemams un izmantojams, ir laputu apsēsto koku, piemēram, saldo ķiršu, apzāģēšana, tādējādi iznīcinot lielu daļu laputu koloniju. Tas jādara, kamēr lapu apakšpuses vēl ir pilnas ar laputu kolonijām, un zari nekavējoties jāsadedzina. Ja dārza apkārtnē bagātīgi nekuplos madaras (uz tām laputis var ierasties arī no cita dārza), tad nākamajā gadā kaitēkļu būs maz.

Plūmju–ūdensrožu laputis. Foto: Māra Bērziņa

Iespējas ierobežot laputis, lietojot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus (AAL), bija aizvadītajā vasarā un būs nākamajā. 2021. gada sezonā augļaugu un ogulāju platībās laputu ierobežošanai bija atļauts lietot Decis Forte, Decis Mega, Karate Zeon 5 CS, Movento SC 100, NeemAzal-T/S, Teppeki. Arī Fastac 50, Kestac 50 vēl bija (ir līdz 31.12.2021.) izmantot atļauto preparātu sarakstā. Insekticīds NeemAzal-T/S ar 10 g/l darbīgās vielas azadiraktīna-A ir reģistrēts gan 2., gan 3. reģistrācijas klasē.

Tas nozīmē, ka 3. klasē reģistrēto līdzekli var iegādāties jebkurš pilngadīgs interesents, kurš nolēmis uzsākt cīņu ar laputīm ābeļu vai cidoniju stādījumā. Šo preparātu ir atļauts lietot arī bioloģiskās saimniekošanas dārzos. Tirdzniecībā kā analogs NeemAzal-T/S sistēmas un zarnu indes preparāts pieejams NeemAzal, kas satur to pašu darbīgo vielu un tāpat atļauts lietošanai divas reizes sezonā. Pārējie laputis ierobežojošie insekticīdi gan ir 2. reģistrācijas klases, un tos tirdzniecības vietās var iegādāties, uzrādot AAL lietotāja apliecību.

Tāds ir Teppeki – sistēmas iedarbības preparāts, kura darbīgā viela flonikamīds augā pārvietojas gan augšupejošā, gan lejupejošā plūsmā. Darbīgā viela spēj pārvietoties arī no lapas augšpuses uz apakšpusi, kas laputu ierobežošanā ir ļoti būtiski. Laputis jau dažas stundas pēc līdzekļa lietojuma pārtrauc barošanos, tas nozīmē, ka augiem vairs netiek veikti bojājumi, lai gan vizuāli laputis turpat vien atrodas, un lietotājam dažkārt rodas bažas par preparāta efektivitāti. Laputis iet bojā vidēji piecu dienu laikā, protams, pārtraucot vairošanos.

Teppeki efektivitāti neietekmē augsta vai zema gaisa temperatūra, un tas ir nekaitīgs derīgajiem kukaiņiem. Sēkleņu dārzos preparātu var lietot trīs reizes, sākot ar ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz augļi sasnieguši apmēram pusi no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 51–75), bet kauleņu dārzos – divas reizes sezonā, sākot ar ģeneratīvo pumpuru plaukšanu līdz augļaizmetņu attīstības sākumam (AS 51–71). Plūmēm, ābelēm un bumbierēm jāievēro nogaidīšanas laiks 21 diena, bet ķiršiem – 14 dienas.

Plūmju–niedru laputis plūmes lapas apakšpusē. Foto: Māra Bērziņa

Tāds ir arī sistēmas iedarbības insekticīds Movento SC 100, kas satur darbīgo vielu spirotetramatu. Insekticīds pārvietojas augā gan augšanas virzienā, gan pretēji, tādējādi pasargājot no laputīm gan vecākās, gan arī tās lapas, kas izaugs tikai pēc smidzinājuma. Līdzīgi kā Teppeki, arī Movento SC 100 laputij (preparāts ir reģistrēts arī vairākiem citiem kaitēkļiem) ir jāuzņem, barojoties ar auga sulu.

Preparāta lietošana ir savienojama ar kāpurlapseņu, zeltactiņu, plēsējērču, laupītājblakšu un septiņpunktu mārīšu atrašanos dārzā. Lai ierobežotu laputis, tas lietojams ne tikai sēkleņu un kauleņu dārzos, bet laputu izplatību var samazināt arī upeņu, jāņogu un ērkšķogu stādījumos. Lietošanas laiks sēkleņu un kauleņu dārzos ir, sākot ar kultūrauga ziedēšanas beigām līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 69–81), bet krūmogulāji aizsargājami, sākot ar kultūrauga attīstības sākumu līdz pirmajām ogām izveidojies šķirnei raksturīgais krāsojums (AS 71–85).

Nogaidīšanas laiks sēkleņiem ir 21 diena, bet kauleņiem un krūmogulājiem – 14 dienu. Nepieciešamības gadījumā ieteicams lietot arī insekticīdus, kas satur citas darbīgās vielas, lai samazinātu rezistences veidošanās risku.

Citas darbīgās vielas satur Decis Forte un Decis Mega – pieskares iedarbības insekticīdi, kuru darbīgā viela ir deltametrīns. Pieskares iedarbība nozīmē to, ka laputis aizies bojā, ja smidzinājums nonāks uz ķermeņa. Tas ir līdzīgi, kā laputu ierobežošanā izmantojot spēcīgu ūdens strūklu – tās, kurām trāpīs, tiks notrauktas zemē un varbūt arī ies bojā. Jāņem vērā, ka bojā aizies arī visi pārējie kukaiņi, kurus smidzinājums skars.

Ķiršu–madaru laputis bojā ogas. Foto: Māra Bērziņa

Pieskares un zarnu inde ir arī insekticīds Karate Zeon 5 CS – tā darbīgā viela ir lambda–cihalotrīns. Laputu ierobežošanai ābeļu un bumbieru dārzos Deci Mega un Karate Zeon 5 CS drīkst lietot, kaitēkļiem parādoties, divas reizes ar nogaidīšanas laiku attiecīgi 30 un 28 dienas. Savukārt Deci Forte atļauts lietot vienu reizi ar nogaidīšanas laiku septiņas dienas. Plūmju un ķiršu stādījumos vienu reizi atļauts lietot Karate Zeon 5CS, ievērojot 28 dienu nogaidīšanas laiku.

Mazākām platībām dažu laputu sugu ierobežošanai var mēģināt gatavot darba šķidrumu no nātrēm. To var lietot 1–5 reizes vasarā reizi nedēļā līdz augļu novākšanas gatavības stadijai (AS 87). Sīkāk par tā sagatavošanu var uzzināt Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) mājaslapā (integrētā audzēšana/integrētajā augu aizsardzībā lietojamie augu aizsardzības līdzekļi/alternatīvas augu slimību un kaitēkļu ierobežošanā). Profilaktisks smidzinājums gan laputis neierobežos, un jāsaprot, ka smidzinot nepieciešams laputu kontakts ar šķidrumu, kas ir diezgan grūti izdarāms kaitēkļa slēptā dzīvesveida dēļ.

Kā uzveikt plūmju augļu tinēju

Plūmju tinēja kāpura bojāta plūme. Foto: Māra Bērziņa

Laputis šovasar bija visur, bet kaitēklis, kas sagādāja raizes tikai plūmju audzētājiem, bija plūmju augļu tinējs. Kaitēklis dārzos jau sen nav nekāds jaunums, tā pamatbarības augi ir plūmes, lai gan teorētiski iespējami arī ķiršu un aprikožu bojājumi. Ierobežošanas plānu kalšanā līdzīgi kā ar laputīm svarīga ir diagnostika.

Šogad nemīlīgais un aukstais maijs tinēju tauriņu izlidošanu no kokoniem, kuros bija iekūņojušies pārziemojušie kāpuri, nebūt neveicināja. Kā jau katrā pavasarī izlidoja daži izlūki, bet masveida kaitēkļu izlidošana notika jūnija pirmajā pusē, kad plūmes bija noziedējušas un sākusies augļaizmetņu veidošanās (AS 71–73).

Tas ir īstais laiks, kad jāveic tinējus ierobežojošs smidzinājums, jo uz jaunajiem auglīšiem tinēju mātītes dēj olas, tāpēc jāpaspēj pirms masveida olu dēšanas. Pieejams šim darbam bija un ir tikai viens līdzeklis – Karate Zeon 5 CS, ko drīkst lietot vienu reizi, ievērojot 28 dienu nogaidīšanas laiku.

Izšķīlušies kāpuri žigli iegraužas plūmēs, un tad, lai mazinātu kaitēkļa izplatību, regulāri jāsavāc un jāiznīcina sveķoties sākušie priekšlaikus nogatavojušies un nobirušie augļi. Tajos, visticamāk, ir atrodams diezgan drukns sarkanīgs kāpurs ar tumšāku galvu – plūmju tinēja kāpurs. Vasaras otrajā pusē bojātām plūmēm vizuālās pazīmes vairs nav tik izteiktas, un daļa kāpuru droši vien nokļūst tirgū.

Plūmju tinēja tauriņi. Foto: Māra Bērziņa

Nākamajam pavasarim, lai laikus konstatētu kaitēkļu izlidošanu, ieteicams plūmju vainagā iekārt feromonu lamatas, kurās ielidos plūmju tinēju vīrišķie īpatņi (lamatas var iegādāties dārzkopības veikalos vai pasūtīt kādā no tīmekļvietnēm).

Jāatceras tikai regulāri nomainīt lipīgās līmes grīdiņas, jo uz tām, veidojoties pārapdzīvotībai (ielido līdz pat 200 īpatņu nedēļas laikā) feromona dispensers gan kaitēkļus pievilinās, bet tiem nebūs kur pielipt. Tas ātri var notikt tādos jūnija vakaros un naktīs kā aizvadītajā vasarā, jo tinējiem tīkamākā gaisa temperatūra ir virs 20–25 °C. Šādā temperatūrā mātītes bagātīgāk dēj un arī kāpura attīstība oliņās norisinās maksimāli īsākajā laikā – septiņās dienās.

Plūmju tinēja kāpuri. Foto: Māra Bērziņa

Iespējams, šogad karstuma ietekmē paspēja izlidot arī otrās paaudzes tauriņi, bet augustā, vasarai strauji kļūstot lietainai un siltumam beidzoties, tie pie pēcnācējiem diezin vai tika.

Kāpuri ziemo zemsedzē, arī koka mizas plaisās, tādēļ, ja oktobrī vai novembrī rušinātu augsni plūmju dārzā, daļa noteikti aizietu bojā, tikai nav vilinošs fakts, ka ogas nākamvasar kritīs smiltīs. Ja ap stumbriem bija apliktas kukaiņu ķeramās jostas, tad tās oktobrī jānoņem – arī tajās jābūt tinēja kāpuriem.

Ziemas periodam gatavojoties, jāatceras, ka ēdelīgi plūmju tinēju ienaidnieki ir zīlītes – salā un aukstumā ar barību mazos lidoņus pievilināt dārzam ir ļoti vienkārši. Tās jau ziemā atradīs kādu ziemojošo kāpuru, bet pavasarī putniņi turpat dārzā paliks un godam sagaidīs plūmju tinēja, kā arī citu kaitēkļu nevēlamo ierašanos.