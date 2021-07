Foto: vladimir salman/Shutterstock

Kad kaitēkļu dārzā pārpārēm: praktiski padomi, kā tos uzveikt!







Sandra Ruska, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Šogad dārzi mudž no dažnedažādiem kaitēkļiem. Ja lielie lauksaimnieki ar kaitēkļu problēmu tiek ātri galā, mazdārzniekiem tie sagādā ne mazums galvassāpju.

Sociālajos tīklos netrūkst padomu, kā piebeigt vienu vai otru kaitēkli, gāžot tam virsū teju visu, kas pa rokai. Tā rīkoties ir gaužām aplami, jo, apstrādājot augus ar vielām, kas nav paredzētas un reģistrētas konkrētā kaitēkļa ierobežošanai, pastāv risks nodarīt kaitējumu savai veselībai. Arī mazdārzniekiem ir pieejami augu aizsardzības līdzekļi, ar kuriem var ierobežot lielu daļu ļaundaru.

Iemesli, kāpēc uz augiem parādās bojājumi, varbūt dažādi, un ne vienmēr vainojami tikai kaitēkļi. Iespējams, pie vainas ir kaitēklis, bet tikpat labi bojājumus var nodarīt barības elementu pārbagātība vai gluži pretēji – to trūkums. Lielā karstuma ietekmē augiem var bloķēties kāda konkrēta barības elementa uzņemšana. Apdegumus uz augiem var izraisīt arī nepareizi lietoti augu aizsardzības līdzekļi. Arī augu slimību patogēni rada vizuāli līdzīgus simptomus, kādus varētu izraisīt kāds no kaitēkļiem. Ja augi ļoti cietuši no kaitēkļu bojājumiem, ātri vien būs klāt arī dažādu slimību ierosinātāji. Ļoti bieži augiem bojājumus rada faktoru kopums. Tāpēc, apskatot augu, ne vienmēr uzreiz var noteikt konkrēto vaininieku.

Foto: Kaichankava Larysa/Shutterstock

Kas kait sīpolaugiem?

Bieži vien sīpolu un ķiploku audzētāji ir nesaprašanā, kāpēc dzeltē dzinumu gali. Ja dzeltē sīpoliem, iemesli var būt vairāki: piemēram, sīpolu mušas bojājumi, slimību ierosinātāja patogēns Fusarium, kas sapūdē saknes, un augs nevar uzņemt barības vielas.

Foto: Tomasz Klejdysz/Shutterstock

Trūdodiņš

Trūdodiņu piesaista mitrums un liels organiskās vielas daudzums. Kaitēklis ļoti strauji vairojas. To arī var ievazāt ar importētajiem stādiem. Visbīstamākais ir dēstu stadijā.

Kaitēklis izalo augu saknes, bojā stublāju apakšējo daļu, rezultātā augi kļūst uzņēmīgāki pret Pythium, Botrytis, Fusarium, Verticillium un Phytophthora. Trūd­odiņu bojātiem augiem novērojama augu vīte, palēnināta augšana.

Ierobežošana. Trūdodiņu apkaro ar zilajām līmlapiņām un arī nematodēm 0,125–0,25 M/m². Deva – 1 M/m².

Foto: dragi52/Shutterstock

Kartupeļu lapgrauzis

Kartupeļu lapas grauž gan vaboles, gan kāpuri. Vislielāko postu nodara tieši kāpuri – remdējot milzīgo izsalkumu, no lapām var palikt pāri tikai dzīslas.

Ierobežošana. Kaitēkļus var ierobežot, lietojot preparātus Mavrik vai NeemAzal. Ja blakus kartupeļu laukam ir siltumnīca ar tomātiem, lapgrauzis nesmādēs arī tos, jo arī tomāti, tāpat kā kartupeļi, ir nakteņu dzimtas augi.

Lai kartupeļu lapgrauzis nesavairotos milzīgos apjomos, svarīgi jau no pavasara, kad kartupeļi sadīguši, ik pa laikam pārstaigāt kartupeļu lauku un nolasīt vaboles. Kad lapu apakšpusē tiek sadētas olas un parādās kāpuri, cīņa kļūst krietni grūtāka. Iespējams, būs jāņem talkā kāds no augu aizsardzības līdzekļiem.

Kartupeļu stādījumos Mavrik lieto 6 ml/10 l ūdens, un nogaidīšanas laiks ir 7 dienas. Atļautas divas apstrādes sezonā. Jāņem vērā, ka nav jāapstrādā viss lauks, bet lokāli – lapgrauža perēkļi.

Savukārt NeemAzal deva ir 50 ml/10 l ūdens, un nogaidīšanas laiks ir četras dienas. Pieļaujamas divas apstrādes sezonā.

Foto: mykhailo pavlenko/Shutterstock

Laputs

Šogad dārzos ir laputu pārbagātība. Tās ir visur: uz jasmīniem, galda bietēm, dillēm, jāņogām, ābelēm, plūmēm, pupām, vasaras puķēm… Mazdārziņu īpašniekiem ir pieejami divi līdzekļi, ko var lietot laputu mazināšanai.

Ierobežošana. Viens no tiem ir kontaktiedarbības insekticīds Mavrik. Kontakt­iedarbības preparāts nozīmē – apmiglojot augu, jātrāpa tieši kaitēkļiem. Šis preparāts ir reģistrēts lietošanai zirņiem, pupām, kartupeļiem, ziedkāpostiem, galviņkāpostiem, brokoļiem, Briseles kāpostiem, krāšņumaugiem. To lieto atkarībā no kultūraugiem 6–8 ml/10 l ūdens. Nogaidīšanas laiks atkarībā no kultūras ir no 7 līdz 14 dienām. Maksimālais apstrāžu skaits – 1–2 reizes.

Mavrik ir zināms labs preparāts, tikai jāņem vērā – karstā laikā tas kļūst mazefektīvs.

Nedrīkst vienu preparātu lietot vairāk, nekā ražotājs to ieteicis, jo kaitēkļiem rodas pieradums un preparāts kļūst neefektīvs.

Otrs preparāts, ko var lieltot laputu apkarošanai, ir bioloģiskas izcelsmes, sistēmas un zarnu iedarbības preparāts NeemAzal (iegūts no nīma koka augļiem). Tas nozīmē, ka preparāts iziet pa augu. Kad kaitēklis to ieēdīs, tas aizies bojā. Atkarībā no kultūrauga preparāta deva ir 30–50 ml/10 l. To drīkst lietot arī siltumnīcā gurķiem, tomātiem, ķirbjiem, baklažāniem, kabačiem, pipariem, Briseles kāpostiem, Savojas kāpostiem, garšaugiem (izņemot maurlokus). Bet uz lauka preparātu lieto skābenēm, spinātiem, ābelēm, cidonijām, vīnogulājiem, krāšņumaugiem.

Nogaidīšanas laiks atkarībā no kultūras ir 3–14 dienu. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1–3 reizes.

Lai arī NeemAzal ir bioloģiskas izcelsmes preparāts, pēc apsmidzināšanas augus nākamajā dienā nedrīkst lietot uzturā.

Foto: aleori/Shutterstock

Ābolu tinējs

Šis kaitēklis bojā ābolus, bumbierus, cidonijas un valriekstus – iegraužas augļos, atstājot ejās ekskrementus. Āboli nobirst agrāk, tie nav derīgi uzglabāšanai, un arī ēst tādus neviens nevēlas.

Ābolu tinēja tauriņi izlido maija beigās–jūnija sākumā. Katra tauriņa mātīte uz lapām izdēj 100–200 oliņu, kas sāk izšķilties jūnija otrajā pusē.

Viens kāpurs spēj sabojāt vairākus augļus.

Gadā attīstās viena paaudze, bet, ja attīstās otra, tā neiziet pilnu attīstības ciklu. Pieaudzis kāpurs jūlija beigās atstāj augli un dodas uz ziemošanas vietu. Pieauguši kāpuri ziemo blīvā kolonnā augļukoku stumbru mizas spraugās, zemsedzē. Pārziemojušie kāpuri pavasara sākumā iekūņojas.

Foto: Anna Seropiani/Shutterstock

Ierobežošana. Šā kaitēkļa ierobežošanai ir jauns preparāts Madex Pro. Tā darbīgā viela ir vīruss, kas iedarbojas tikai uz ābolu tinējiem. Lietošanas deva ir 0,5–1 ml/10 l. Pirmo smidzinājumu veic, tiklīdz izšķiļas ābolu tinēja kāpuri. Parasti tas ir jūnija otrajā pusē. Lai ierobežotu vienu paaudzi, nepieciešami trīs smidzinājumi ar intervālu 6–8 saulainas dienas. Divas apmākušās dienas skaita par vienu saulainu dienu.

Mazākā deva novājina kaitēkļu koloniju, rezultātā kaitēkļi iet bojā citās attīstības fāzēs pat pie mazākajiem stresa apstākļiem. Lielākā deva dod tūlītēju efektu.

Kopā ar Madex Pro vienā un tajā pašā miglojumā var pievienot, piemēram, kalcija mēslojumu vai arī kādu citu laputu preparātu, ja ir problēmas ar šiem kukaiņiem.

Preparāta uzglabāšana. Tas jāuzglabā ledusskapī, bet līdz 3 mēnešiem to var uzglabāt istabas temperatūrā (ap 20 °C). Jo aug­stāka temperatūra, jo īsāks uzglabāšanas laiks ārpus ledusskapja.

Ja preparāts nav izlietots, to ledusskapī vai saldētavā var saglabāt līdz nākamajam gadam. Lai arī atradies saldētavā, tā konsistence būs šķidra.

Foto: D. Kucharski K. Kucharska/Shutterstock

Siltumnīcu baltblusiņa

Visai izplatīts siltumnīcu kaitēklis ir siltumnīcu baltblusiņa, kas nesmādē ne kultūraugus, ne nezāles. Kaitēklis savu postošo darbību veic lapu apakšpusē. Tā izdalījumi rosina kvēpsarmas attīstību. Plašas kaitēkļu izplatības rezultātā augiem sāk dzeltēt lapas.

Siltumnīcu baltblusiņa pārziemo siltumnīcā.

Ierobežošana. Viens no vienkāršākajiem kaitēkļa konstatēšanas un daļējas ierobežošanas veidiem ir dzeltenās līmlapiņas, ko siltumnīcā izkar jau pavasarī.

Ja kaitēklis savairojies lielā daudzumā, talkā jāņem NeemAzal. Deva – 50 ml/10 l ūdens. Nogaidīšanas laiks ir trīs dienas, maksimālais apstrāžu skaits – 2–3 reizes sezonā.

Foto: Tomasz Klejdysz/Shutterstock

Lapu alotājmuša

Latvijā ir ap 100 alotājmušu sugu. Tās visbiežāk bojā tomātus, gurķus, rapša un citu augu dzinumus, arī lapas un augļus.

Augļi tiek novājināti, pakļauti infekcijām. Parasti kaitēklis nesavairojas tādā daudzumā, lai tas apdraudētu augus, taču tas ir labs rosinātājs savairoties dažādiem slimību patogēniem.

Ierobežošana. Kaitēkli ierobežo ar dzeltenajām līmlapiņām.

Ja bojājumu nav daudz, papētot auga lapu, ko kaitēklis ir izalojis, var redzēt, kur tas atrodas, un, paņemot lapu starp pirkstiem, kāpuriņu nospiest.

Ja problēma ir nopietnāka, var lietot NeemAzal (50 ml/10 l). Nogaidīšanas laiks ir trīs dienas, pieļaujamais apstrāžu skaits – trīs reizes sezonā.

Var lietot arī nematodes – ar tām apsmidzina auga lapas. Deva – 0,125–0,25 M/m2.

Foto: Catherine Eckert/Shutterstock

Parastā tīklērce

Tīklērces ļoti strauji izplatās karstā laikā, īpaši siltumnīcās. Tīklojums ir galvenā pazīme, pēc kā var atpazīt tīklērces, jo tās ir ļoti sīkas un bieži vien nav pamanāmas. Ērces sūc sulu no lapām. Uz lapām parādās sīki dzelteni punktiņi, kas ar laiku saplūst. Sākumā tīklojums ir lapu apakšpusē, vēlāk tiek aptverta visa lapa un dzinums. Ja nekas netiek darīts, lai ierobežotu kaitēkli, augs var aiziet bojā 2–4 nedēļās.

Ierobežošana. Parastās tīklērces ierobežošanai izmanto NeemAzal. Deva – 50 ml/10 l. Nogaidīšanas laiks ir 3 dienas. Apstrāžu skaits atkarībā no kultūras – 2–3 reizes.

Otrs, ko var izmantot kaitēkļa ierobežošanai, ir plēsējērces. Plēsējērces Spidex Vital (2000 uz 100 m2) ir mazas dzīvas ērcītes, kuras izlaiž, kaitēklim parādoties – tas ir visefektīvāk. Ja nepieciešams, plēsējērces var izlaist arī otrreiz. 2000 ērču ir mazākais iepakojums, kādu var iegādāties.

Foto: Catherine Eckert/Shutterstock

Zemeņu ērce

Viens no zemeņu kaitēkļiem, kas būtiski var ietekmēt ogu ražu, ir zemeņu ērce. Intensīvas invāzijas gadījumā augi var iet arī bojā. Zemeņu ērce ir tik maza, ka pašu ērci ar aci nevar saskatīt, var pamanīt tikai tās bojājumus. Zemeņu lapas kļūst kroplas un izgriezušās.

Ierobežošana. Zemeņu ērces ierobežošanai no augu aizsardzības līdzekļiem nekas nav reģistrēts.

Profilaktiski var lietot augstas koncentrācijas sēru Kingfol S (S 72%) – 100–200 g/10 l. Tas nav augu aizsardzības līdzeklis, bet barības elements. Lietots augstā koncentrācijā, tas ir iedarbīgs pret īsto miltrasu, ērcēm, sakņu trupi (piemēram, tūjām), vīti, rūsu, sniega pelējumu, lakstu puvi.

Sēru var lietot līdz pat 500 ml/10 l.

Lieto temperatūrā līdz 18 °C, jo viegli var apdedzināt lapas.

Foto: Tomasz Klejdysz/Shutterstock

Tripsis

Tripši sūc augu sulu, un tiem garšo dažādas augu kultūras. Kaitēkļa darbības rezultātā veidojas kroplīgi ziedi, lapas, dzinumi. Kaitēkļi pārnēsā arī dažādas vīrusslimības.

Ierobežošana. Visvienkāršāk tripsi ierobežot, profilaktiski izkarot zilās līmlapiņas.

Tripsim lieto NeemAzal, deva – 50 ml/10 l.

Nematodes 0,125–0,25 M/m2 ir lieliska iespēja ierobežot tripsi dažādās attīstības stadijās, izsmidzinot uz auga lapām. Visefektīvāk tās strādā siltumnīcā.

Plēsējērces, ko lieto profilaktiski pļavu ziedēšanas laikā Thripex 50 000 150–300 m2. Invāzijas gadījumā Swirski-Mite 50 000 250–500 m2.

Foto: AJCespedes/Shutterstock

Konsultējusi Dace Lesiņa, SIA Agrimatco Latvia agronome