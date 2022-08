Latvijas basketbola izlases centrālā ass – Kristaps Porziņģis. Foto: Evija Trifanova/LETA

Latvijas basketbola izlase ceturtdien mājās pret Turciju uzsāks Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otro kārtu Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas basketbola izlase ceturtdien mājās pret Turciju uzsāks Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otro kārtu. “Arēna Rīga” uz šo maču tika izpārdota ātri, un mājiniekiem garantēts lielisks atbalsts.

Latvija sapulcinājusi gandrīz visus labākos spēlētājus, tostarp Kristapu Porziņģi, tādēļ šajā spēļu logā, arī 28. augustā Lielbritānijā, ir lielas cerības uz divām uzvarām. Latvija no pirmās kārtas ņem līdzi bilanci 3-1 un ar Grieķiju ir grupas līdere. Finālturnīram kvalificēsies grupas trīs pirmās komandas, pirms četriem gadiem tam bija nepieciešamas vismaz septiņas uzvaras (divās no četrām grupām ar to nepietika, tostarp arī Latvijai).

Turcijas izlases sastāvā ir trīs no četriem valsts pārstāvjiem Nacionālajā basketbola asociācijā – Čedi Osmanam, Alperenam Šenginam un Furkanam Kor­kmazam pasaules spēcīgākajā līgā ir stabilas lomas, laukumā esot ap 20 minūtēm mačā. Pārējie naudu pelna Turcijā, tostarp arī iepriekšējo divu gadu ULEB Eirolīgas čempionē Stambulas “Anadolu Efes”. Jāizceļ naturalizētais amerikāņu saspēles vadītājs Šeins Larkins, kurš šopavasar tika iekļauts turnīra simboliskajā izlasē.

Turki Pasaules kausa atlases pirmajā kārtā četrās spēlēs izcīnīja divas uzvaras – abas pār Lielbritāniju, bet februārī divas reizes zaudēja Grieķijai, pēc šī mača mainoties galvenajam trenerim. Šajā postenī atgriezās Ergins Atamans, kurš vadīja valstsvienību no 2014. līdz 2016. gadam, Pasaules kausā iegūstot astoto vietu, bet Eiropas čempionātā nepārvarot astotdaļfinālu. Atamans ir “Anadolu Efes” galvenais treneris, un pēc diviem Eirolīgas tituliem viņam esot iespēja strādāt NBA kā asistentam.

Latvija ar Turciju spēkojusies 13 reižu, izcīnot četras uzvaras, un visas – iepriekšējās piecās spēlēs.

Turcijas izlases labākais sasniegums ir otrā vieta 2010. gada Pasaules kausā savās mājās, bet iepriekšējos četros Eiropas čempionātos tā nav tikusi desmitniekā.

Ukraiņi Rīgā

Latvija aizvadījusi tikai vienu pārbaudes spēli, tad Eiropas čempionātam briestošā Turcija – sešas (trīs uzvaras). Pirmā no tām bija pret Ainara Bagatska vadīto Ukrainu. Latviešu speciālists atzīst, ka ir sarežģīti pateikt, vai tas mūsējiem būs liels mīnuss, taču spēļu ritms ir vajadzīgs un spēlētāji tikai spēlēs var pa īstam sajust viens otru. Mačā pret Igauniju pirmajā puslaikā darbības izskatījušās samocītas. Vienlaikus pārāk daudz spēļu arī var nospēlēt negatīvu lomu. Viņa skatījumā, Latvijas izlase rītvakar būs favorīte.

Jāpiebilst, ka Ukrainas izlase šovakar “Arēnā Rīga” Pasaules kausa atlases mačā tiksies ar Itāliju. Ukrainā šodien tiek atzīmēta Neatkarības diena. Karš rit jau pusgadu, un, lai gan izlases spēlētāji ar ģimenēm ir drošībā ārzemēs, par dzimtenē notiekošo nevar nedomāt. “Mēs nevaram saprast, ko domā un jūt ukraiņu tauta. Tavai zemei uzbrūk agresors, mirst nevainīgi cilvēki. Tagad spēlētāji ir psiholoģiski mierīgāki, ir pagājis laiks, nedaudz varbūt nomierinājušies. Kara sākumā – skaidrs, ka uz normālu cilvēku tas noteikti atstāj iespaidu,” teic Bagatskis. Ukraina ar bilanci 1-3 otro posmu sāk savas grupas priekšpēdējā, piektajā, vietā.

REZULTĀTI. BASKETBOLS

PK KVALIFIKĀCIJA

I grupa

1. Grieķija 3-1 +23

2. Latvija 3-1 +12

3. Turcija 2-2 +21

4. Beļģija 2-2 -1

5. Serbija 1-3 -11

6. Lielbritānija 1-3 -44

Paredz agresīvu spēli

* Rihards Lomažs, Latvijas izlases aizsargs: “Esam izgājuši cauri Turcijas sadarbībām, spēlētājiem, spēles stilam. Viņi spēlē ātru basketbolu ar lielu uzbrukuma potenciālu un ne tik ļoti domā par aizsardzību, ir labi garie spēlētāji, bet lielāks uzsvars uz mazajiem, līdzīgi kā mums. Jābūt gataviem agresīvi spēlēt aizsardzībā. Pārbaudes spēlēs turki bijuši rezultatīvi, bet tur nav nekāda spiediena un ir brīvākas rokas. Kad sāk kaut kas izšķirties, tad ir citādi. Turkiem kopumā ir gados jauna komanda. Atamana sistēma ir vienkārša bez lielām shēmām, dod spēlētājiem zaļo gaismu, un viņi spēlē pēc situācijām, jūtas brīvi. Tas ir viņu trumpis. Mēs nevaram sagaidīt spēli, pilna arēna, džeki ir patīkami uzvilkti. Pagaidām britus neesam skatījušies, lai nepaliekam kaut kur pa vidu starp abiem pretiniekiem.”

* Ainars Bagatskis, Ukrainas izlases galvenais treneris: “Taktiski turku spēlē nav nekādu pārsteigumu un brīnumu – spēlē “vienkāršs un vēl vienkāršāks” basketbolu, kā ierasts trenerim Atamanam. Spēlētāju individuālā meistarība – zina, ko darīt ar un bez bumbas. Korkmazs, Osmans, Šenguns ir ļoti mobili un agresīvi. Turki spēlē ar ļoti lielu enerģiju, tādu komandu var ietekmēt, liekot pretī tādu pašu agresivitāti, fizisku basketbolu. Ja ļausi sajust vieglos punktus, izies cauri lētas darbības uzbrukumā, tad viņi dabūs ekstra enerģiju aizsardzībā un būs lielas problēmas. Praktiski visi turki ir bīstami no perimetra, var apspēlēt viens pret vienu. Turkiem ir NBA spēlētāji, arī Larkins, bet mums visās pozīcijās ir, ko likt pretī, un Porziņģa faktors – groza tuvumā neviens no turkiem nestāv tuvumā Kristapam.”