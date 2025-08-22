#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Edijs Pālens/LETA

Atelpa no lietus vēl nebūs, gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss 0

LETA
15:11, 22. augusts 2025
Ziņas Dabā

Tuvākajā diennaktī meteoroloģiskie laika apstākļi Latvijā būtiski nemainīsies – saglabāsies mākoņains laiks un brīžiem līs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī debesis virs Latvijas skaidrosies tikai brīžiem un daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies migla, dūmaka. Lielākajā valsts daļā vējš būs lēns, bet jūras piekrastē pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē (m/s). Minimālā gaisa temperatūra būs +7…+10 grādi, vietām piekrastē +11…+13 grādi.

Rīgā naktī debesis skaidrosies tikai brīžiem un palaikam līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +10…+11 grādi.

Dienā Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs un daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas jūras piekrastē būs stiprāks un brāzmās sasniegs 15-18 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs +14…+18 grādi.

Arī dienā Rīgā debesis skaidrosies maz un palaikam līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, un gaisa temperatūra nebūs augstāka par +16…+18 grādiem.

