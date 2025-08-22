Kas īsti notiek Saldus novadā? Policija uzgājusi kādu pārsteidzošu atradumu 0
Šā gada jūlijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes policisti kādā īpašumā Saldus novadā konfiscējuši vairāk nekā 300 marihuānas stādus un izžāvētu augu masu, aģentūru LETA informēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Šeršņova.
Jūlija beigās Saldus novadā, kādā piemājas saimniecībā, tika atklāta speciāli iekārtota vieta, kurā audzēti narkotisko vielu saturoši augi, iespējams, marihuāna. Kopumā izņemti vairāk nekā 300 marihuānas stādi un kriminālprocesā nozīmētas ekspertīzes, lai noteiktu narkotisko vielu apjomu un sastāvu augos.
Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu audzēšanu lielās platībās vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu. Saskaņā ar Krimināllikumu bargākais sods par šādu noziegumu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem.
Kriminālprocesa gaitā aizturētas un par aizdomās turētajiem atzītas vairākas personas, kuru loma šī noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek skaidrota turpmākajā kriminālprocesā. Visas aizdomās turētās personas jau iepriekš bija nonākušas policijas redzeslokā. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
LETA jau vēstīja, ka šogad Latvijā konstatēti 11 marihuānas audzēšanas gadījumi, no kuriem par audzētavām var uzskatīt deviņus gadījumus, kad izmantoti speciāli tehniski līdzekļi – speciāli aprīkotas teltis, siltumnīcas, sildlampas un laistīšanas ierīces.
Astoņos gadījumos marihuāna bijusi paredzēta tālākai realizēšanai, bet trīs gadījumos tā audzēta pašu lietošanai, norādīja policijā.
Desmit gadījumos marihuānu audzējušas individuālas personas, bet vienā gadījumā iesaistītas trīs personas, kas ir vienas mājsaimniecības pārstāvji.
Piecos gadījumos marihuāna audzēta telpās, piemēram, pagrabos, piecos gadījumos – siltumnīcās, bet vienā gadījumā – atklātā laukā.
Kopā izņemts 701 marihuānas stāds. Lielākajā daļā kriminālprocesu vēl nav pabeigtas izņemto vielu ekspertīzes, tādēļ precīzu konfiscētās marihuānas apmēru vēl nevar noteikt.
Līdz šim ekspertīzes pabeigtas šādam marihuānas apjomam – 12,74 kilogrami izžāvētas marihuānas un 15,35 kilogrami nežāvētas marihuānas.