Ceturtdien Latvijā gaidāms salīdzinoši vēss, bet mierīgs laiks – maksimālā gaisa temperatūra būs +3..+8 grādi, prognozē sinoptiķi.
Diena paies bez nokrišņiem, debesis lielākoties būs daļēji mākoņainas, tomēr dienvidaustrumu rajonos saglabāsies pārsvarā apmācies laiks.
Pūtīs ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, kas brāzmās sasniegs 9–14 metrus sekundē.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1021 hektopaskāla Latgales dienvidaustrumos līdz 1028 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļrietumos.
Latvijā auksts un lielākoties skaidrs laiks
Ceturtdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā ir +1..-4 grādi, vējā gaiss šķiet aukstāks, liecina meteoroloģiskā informācija.
Pūš lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Debesis skaidras, Latgalē un Sēlijā – pārsvarā mākoņainas. Nav ievērojamu nokrišņu.
Rīgā skaidrs rīts, pūš ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-6 metri sekundē, jūras krastā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pilsētā vidēji -1 grāds.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +3,8 grādiem Dagdā līdz +9,5 grādiem Rucavā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 8. aprīlī bija +29..+30 grādi Spānijā un Francijā; Anglijā gaiss sasila līdz +26,5 grādiem. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -14 grādi kalnos Eiropas centrālajā un dienvidaustrumu daļā, kā arī -20 grādi Krievijā.