Foto: Edijs Pālens/LETA

Latvijā no rīta auksts un lielākoties skaidrs laiks. Kāds tas būs pa dienu?

LETA, LA.lv
6:43, 9. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Ceturtdien Latvijā gaidāms salīdzinoši vēss, bet mierīgs laiks – maksimālā gaisa temperatūra būs +3..+8 grādi, prognozē sinoptiķi.

Domājāt, ka netīro trauku kaudze izlietnē nozīmē slinkumu? Patiesība jūs pārsteigs! 49
Kokteilis
Šiem 6 dzimšanas datumiem piedēvē īpašu spēku: tajos slēpjas atslēga uz veiksmi
NATO nonākusi nopietnās briesmās kara Irānā dēļ: ASV amatpersonai ir bažas par divu valstu gatavību to izmantot
Diena paies bez nokrišņiem, debesis lielākoties būs daļēji mākoņainas, tomēr dienvidaustrumu rajonos saglabāsies pārsvarā apmācies laiks.

Pūtīs ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, kas brāzmās sasniegs 9–14 metrus sekundē.

Kokteilis
Jānis Skutelis pastāsta, kā viens brauciens uz servisu apgrieza viņa dzīvi kājām gaisā
“Ne mazākās pazīmes…” Stankevičs vērš uzmanību uz pretrunām par seksuālu noziegumu apsūdzētā Damberga lietā
VIDEO. “Esmu gatavs maksāt jebkuru cenu” – Rosļikova pirmā reakcija uz tiesas lēmumu par arestu

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1021 hektopaskāla Latgales dienvidaustrumos līdz 1028 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļrietumos.

Latvijā auksts un lielākoties skaidrs laiks

Ceturtdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā ir +1..-4 grādi, vējā gaiss šķiet aukstāks, liecina meteoroloģiskā informācija.

Pūš lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.

Debesis skaidras, Latgalē un Sēlijā – pārsvarā mākoņainas. Nav ievērojamu nokrišņu.

Rīgā skaidrs rīts, pūš ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-6 metri sekundē, jūras krastā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pilsētā vidēji -1 grāds.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +3,8 grādiem Dagdā līdz +9,5 grādiem Rucavā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 8. aprīlī bija +29..+30 grādi Spānijā un Francijā; Anglijā gaiss sasila līdz +26,5 grādiem. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -14 grādi kalnos Eiropas centrālajā un dienvidaustrumu daļā, kā arī -20 grādi Krievijā.

Ja šī tendence turpināsies, tā draud ar nepatīkamām sekām. Okeāni visā planētā kļūst tumšāki
Okeāns gatavs “termiskajai atraugai”? Tas nebūs nekas patīkams un ilgs gadsimtu
Kura ir vecākā upe uz Zemes? Tā bija jau pirms dinozauriem un joprojām ir turpat
