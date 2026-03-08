Kura ir vecākā upe uz Zemes? Tā bija jau pirms dinozauriem un joprojām ir turpat 0
Teju visas upes šķiet tikpat senas kā pasaule, taču arī tām ir savs dzīves cikls, gluži kā visām dabas parādībām. Daudzas upes maina savu plūdumu, atstāj savus līkumainos rakstus ainavā, pirms galu galā izžūst. Tomēr dažas pastāv daudz ilgāk par citām.
Tātad – kura upe šodien pasaulē ir visvecākā?
Uzvarētāja ir vecāka par dinozauriem – Finke upe Austrālijā jeb Larapinta arerntes aborigēnu valodā ir no 300 līdz 400 miljoniem gadu veca, raksta portāls Live Science.
Šis straumju un kanālu tīkls stiepjas vairāk nekā 640 kilometru pāri kontinenta Ziemeļu teritorijai un Dienvidaustrālijai. Kontinenta centrālās daļas sausie apstākļi nozīmē, ka upe plūst tikai periodiski – lielāko daļu gada tā pastāv kā virkne atsevišķu ūdens bedru.
Tomēr zinātnieki, balstoties uz ģeoloģiskiem ierakstiem, laika apstākļu profiliem un radionuklīdu mērījumiem apkārtējos nogulumos un iežos, ir spējuši kartēt šo upes sistēmu jau devona (419-359 miljoni gadu) vai karbona (359-299 miljoni gadu) periodā.
Viens no spēcīgākajiem pierādījumiem tās senumam ir ģeoloģiska anomālija, ko sauc par šķērsass drenāžu. Tā nevis plūst paralēli pretestīgām iežu struktūrām, piemēram, kvarcitam, Finke upe šķērso šīs cietās minerālu formācijas, ejot cauri Makdonela kalnu grēdai Austrālijas centrā.
Plūstošs ūdens vienmēr izvēlas vieglāko ceļu, tāpēc šķiet pretrunīgi, ka upe plūst pretī šiem cietajiem iežiem, nevis gar tiem. Tieši šīs šķērsass drenāžas esamība un izcelsme atklāj svarīgus faktus par Finke vēsturisko gaitu.
To sauc par antecedenci – būtībā upe bijusi tur jau pirms kalni radušies, un, kad zemes garoza tiek uzspiesta augšup, upe tek lejup. Makdonela kalnu grēda izveidojās pirms 300-400 miljoniem gadu, tāpēc Finke ir vismaz tikpat veca kā šie kalni.
Vēlāki pierādījumi nāk no erozijas un laika apstākļu ietekmes, kas rada specifiskus ķīmiskos profilus. Tā kā radioaktīvie izotopi sabrūk noteiktā ātrumā, no dažādu izotopu relatīvajām proporcijām iespējams aprēķināt atpakaļ, kad ieži izveidojušies. Kopā šie datu punkti veido ceļvedi, lai saliktu kopā Finke upes vēsturi.