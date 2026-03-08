Foto. pexels-ambpixels

Kura ir vecākā upe uz Zemes? Tā bija jau pirms dinozauriem un joprojām ir turpat 0

LA.LV
22:24, 8. marts 2026
Ziņas Dabā

Teju visas upes šķiet tikpat senas kā pasaule, taču arī tām ir savs dzīves cikls, gluži kā visām dabas parādībām. Daudzas upes maina savu plūdumu, atstāj savus līkumainos rakstus ainavā, pirms galu galā izžūst. Tomēr dažas pastāv daudz ilgāk par citām.

Kokteilis
Naudas magnēti: šīs 3 zodiaka zīmes drīz sāks grābt naudu
Šie produkti var padarīt tevi smaržīgu vai… nepievilcīgu! Uzzini, ko ēst, lai smaržotu labāk
TV24
Slaidiņš: Šis ir labs rādītājs. Ja tā turpināsies, tas var liecināt, ka krieviem ir problēmas 94
Lasīt citas ziņas

Tātad – kura upe šodien pasaulē ir visvecākā?

Uzvarētāja ir vecāka par dinozauriem – Finke upe Austrālijā jeb Larapinta arerntes aborigēnu valodā ir no 300 līdz 400 miljoniem gadu veca, raksta portāls Live Science.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Skats, ko ieraudzīju atverot durvis…” Izdemolēta kamaniņu braucēja Rubeņa dzimtas māja
Drošības iestādes brīdina par riskiem saistībā ar lielveikala būvēšanu Berģos – kāds ir iemesls?
VIDEO. Ko tādu nevar publicēt nejauši! Kremlis izplata Putinam neglaimojošu video

Šis straumju un kanālu tīkls stiepjas vairāk nekā 640 kilometru pāri kontinenta Ziemeļu teritorijai un Dienvidaustrālijai. Kontinenta centrālās daļas sausie apstākļi nozīmē, ka upe plūst tikai periodiski – lielāko daļu gada tā pastāv kā virkne atsevišķu ūdens bedru.

Tomēr zinātnieki, balstoties uz ģeoloģiskiem ierakstiem, laika apstākļu profiliem un radionuklīdu mērījumiem apkārtējos nogulumos un iežos, ir spējuši kartēt šo upes sistēmu jau devona (419-359 miljoni gadu) vai karbona (359-299 miljoni gadu) periodā.

Viens no spēcīgākajiem pierādījumiem tās senumam ir ģeoloģiska anomālija, ko sauc par šķērsass drenāžu. Tā nevis plūst paralēli pretestīgām iežu struktūrām, piemēram, kvarcitam, Finke upe šķērso šīs cietās minerālu formācijas, ejot cauri Makdonela kalnu grēdai Austrālijas centrā.

Plūstošs ūdens vienmēr izvēlas vieglāko ceļu, tāpēc šķiet pretrunīgi, ka upe plūst pretī šiem cietajiem iežiem, nevis gar tiem. Tieši šīs šķērsass drenāžas esamība un izcelsme atklāj svarīgus faktus par Finke vēsturisko gaitu.

To sauc par antecedenci – būtībā upe bijusi tur jau pirms kalni radušies, un, kad zemes garoza tiek uzspiesta augšup, upe tek lejup. Makdonela kalnu grēda izveidojās pirms 300-400 miljoniem gadu, tāpēc Finke ir vismaz tikpat veca kā šie kalni.

Vēlāki pierādījumi nāk no erozijas un laika apstākļu ietekmes, kas rada specifiskus ķīmiskos profilus. Tā kā radioaktīvie izotopi sabrūk noteiktā ātrumā, no dažādu izotopu relatīvajām proporcijām iespējams aprēķināt atpakaļ, kad ieži izveidojušies. Kopā šie datu punkti veido ceļvedi, lai saliktu kopā Finke upes vēsturi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ja šīs baisās laika prognozes piepildīsies, Eiropu gaida simtiem gadu ilgs sausums un tam sekojošs bads
Amazones lietus mežos iestājas “hipertropisks” klimats – vai “planētas plaušas” to vispār spēs izturēt?
Islandē noticis kas tāds, ko zinātnieki nevarēja paredzēt! Zaudēts viens salas unikāls aspekts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.