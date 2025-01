Elīna Treija Foto: Evija Trifanova/LETA

Elīna Treija: “Ienākumu kritumu, aizejot bērnu kopšanas atvaļinājumā, kā minimums vajadzētu kompensēt 100% apmērā” Ieteikt







Ienākumu kritumu, aizejot bērnu kopšanas atvaļinājumā, kā minimums vajadzētu kompensēt 100% apmērā, intervijā TV3 raidījumā “900 sekundes” uzsvēra Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja Elīna Treija.

Reklāma Reklāma

Vienlaikus attiecībā uz zemāk atalgoto iedzīvotāju daļu būtu jāliek klāt mazliet vairāk, viņa sacīja, uzsverot, ka, bērnam ienākot ģimenē, rodas arī papildu izmaksas.

Vienlaikus Treija skaidroja, ka lielākoties šos papildu izdevumus cenšas kompensēt ar valsts un pašvaldības pakalpojumiem, un, viņasprāt, šis klāsts ir pietiekami labs. Tai pat laikā viņa mudina domāt par līdzmaksājumu ēdināšanai no bērnudārza līdz pat 12.klasei.

Apvienības vadītāja uzsvēra, ka šī ienākumu zuduma kompensēšana ir viena no akūtākajām risināmajām lietām. Vienlaikus ir jāsaprot, ka ir arī citi apsvērumi, kas ietekmē bērnu radīšanu, viņa piebilda.

Kā vēstīts, Labklājības ministrija (LM) 2026.gada budžetā plāno piedāvāt palielināt bērna kopšanas pabalstu līdz 422 eiro, trešdien izskanēja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē.

Patlaban bērna kopšanas pabalsts ir 171 eiro mēnesī. LM rosina atteikties no bērnu kopšanas pabalsta izmaksāšanas par bērnu no pusotra līdz divu gadu vecumam, piedāvājot pabalstu par bērnu līdz pusotram gadam noteikt 50% apmērā no ienākumu mediānas. Tas valstij gadā izmaksātu 71,4 miljonus eiro.

Vienlaikus, ņemot vērā patēriņcenu izmaiņas, ministrija vēlas bērna piedzimšanas pabalstu palielināt līdz 741 eiro. Tam 2026.gadā būtu nepieciešami 4,6 miljoni eiro.

Tāpat ministrija uzskata, ka ir īpaši būtiski paaugstināt ģimenes valsts pabalsta apmēru par vienu bērnu no 25 eiro līdz 50 eiro.

Ministrijas piedāvājums pabalstu pārskatīšanai paredz prasīt valstij kopumā 133 miljonus eiro.

Komisijā izskanēja apņēmība 2026.gada budžetā rast nepieciešamo finansējumu.