Galerija Centrs Foto: Karīna Miezāja/LA.LV

Latvijas mākslinieku izstāde, izsole “Mākslai – Jā, karam – Nē” būs skatāma Galerija Centrs pirmajā stāvā Ieteikt







Sākot ar 13. maiju Galerijas centrs telpās būs skatāma Latvijas gleznotāju ziedotās gleznas kopizstādē “Mākslai jā, karam nē”, paužot atbalstu Ukrainai.

Izstāde, izsole “Mākslai jā, karam nē” Galerija Centrs 1. stāvā būs skatāma mākslinieku: Līvas Pakalnes Fanelli, Kristīnes Kvitkas, Kaspara Perska, Dinas Dubiņas, Barbaras Ābeltiņas, Dinas Ābeles, Valtera Kiršteina, Kristīnes Guršpones, Zanes Lūses, Janas Nesterovičas un citu mākslinieku saziedotie mākslas darbi, kurus izsoles kārtībā būs iespējams iegādāties – caur mākslas galeriju Bazar’t.

Saziedotie naudas līdzekļi pilnā apmērā tiks nodoti biedrībai AGENDUM, kura Ukrainai piegādā transporta līdzekļus un humānās palīdzības kravas.

Krievija 24. februārī, sāka pilna mēroga militāru uzbrukumu Ukrainai, prezidentam Vladimiram Putinam brīdinot citas valstis, ka jebkurš mēģinājums iejaukties novedīs pie “sekām, kuras jūs nekad neesat redzējuši”. Līdz ar to šobrīd, kad notiek aktīva karadarbība un liela daļa Ukraiņu dodas bēgļu gaitās ir nepieciešams atbalstīt Ukraiņu tautu, lai viņi varētu aizstāvēties pret Krievijas izvērsto agresiju viņu pašu valstī.

Ziedojumu vākšanā kara skartajai Ukrainai, izsolot Latvijas mākslinieku radītos darbus, izstādes organizatori un mākslinieki vēlas tikai vienu, ar nelielu artavu, bet tomēr ietekmēt šobrīd notiekošo. Karam nē!

Inese Drone (galerijas Bazar’t vadītāja): “Mākslas galerijā Bazar’t www.bazart.lv šobrīd ir skatāma Latvijas un Ukrainas mākslinieku kopizstāde “Karš un miers”, veidojot šo izstādi emocionālā ziņā kopā ar galerijas pārstāvētajiem māksliniekiem izjutām vēlmi palīdzēt. Palīdzēt tik daudz cik katram ir iespēju, mūsu gadījumā tā ir mākslas ziedošana. Caur mākslu cilvēks gūst gaismu, prieku, iedvesmu, spēku. Mēs ceram, ka visas mākslinieku noziedotās gleznas atradīs savas jaunās mājas. Un, pats galvenais tiks palīdzēts līdzcilvēkiem Ukrainā.”

Anda Lāzo (izstādes kuratore): “Ukrainā ir karš. Lai kā gribētu, mēs tieši tagad nevaram atjaunot sagrautās mājas un sakārtot izpostītās dzīves. Taču ir rīcības, kas mūs visus tuvinās brīdim šo notiekošo vājprātu mazināt vai pat apturēt. Katrs no mums ar savu artavu ir spējīgs šajā situācijā izdarīt, ko labu. Ir iespēja, kas reāli palīdzēs un šobrīd to var, piedaloties šajā labdarības izsolē. Jūs noteikti esat dzirdējuši par slaveno #twitterakonvojs, kas Ukrainai ir piegādājis vairāk kā 200 transporta līdzekļus un pirmās nepieciešamības kravas. Iesaisties un kā skaista atmiņa par ziedojumu, pie tavas sienas būs kāds no latviešu mākslinieku darbiem.”

Galerija Centrs: “Domās esam kopā ar katru no Ukrainas iedzīvotājiem. Mums sāp sirdis, mēs skumstam un dusmojamies par notiekošo, tāpēc vēlamies palīdzēt. “Galerija Centrs” iestājas par mieru, par vārda brīvību un brīviem cilvēkiem, tāpēc lepojamies ar mūsu, latviešu māksliniekiem, kas gatavi ziedot savus mākslasdarbus labdarības izsolē, kurā visi iegūtie līdzekļi tiks ziedoti Ukrainas atbalstam. Aicinām nepalikt vienaldzīgiem. “

Izstāde skatītājiem būs pieejama sākot no piektdienas, 13. maija Galerijas Centrs (Audēju iela 16, Rīga) pirmā stāva izstāžu zālē līdz 12. Jūnijam.

Izstādes darba laiks: no pirmdienas līdz svētdienai laikā no plkst. 10:00 – 21:00.

Izstādē ieeja bezmaksas.

Izstādi organizē mākslas galerija “Bazar’t”.

Izstāde top sadarbībā ar Latvijas māksliniekiem un Galerija Centrs.