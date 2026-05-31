"Pārtiku nopirku, apēdu, tagad nauda ieskaitīta kontā atpakaļ!" Kāda "Lidl" pircēja pārsteigta; izrādās ar daudziem tā noticis
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kādas pircējas ieraksts par neparastu situāciju ar maksājumu “Lidl” veikalā. Sieviete norādīja, ka viņai, iespējams, kļūdas dēļ atgriezta nauda par pārtikas pirkumu, kas veikts iepriekšējā nedēļā. Ekrānuzņēmumā redzams paziņojums par 29,29 eiro atmaksu no “Lidl” veikala Rīgā.
Ieraksts ātri izraisīja plašu reakciju, jo komentāros vairāki cilvēki atzina, ka piedzīvojuši līdzīgas situācijas. Daļa pircēju norādīja, ka arī viņiem pēdējā laikā atgriezta nauda par iepriekš veiktiem pirkumiem, tostarp par pirkumiem “Lidl” veikalos. Kāds komentētājs minēja, ka viņam atgriezta summa par diviem pirkumiem, citam atmaksāta vairāk nekā 70 eiro liela summa, bet vēl kāds rakstīja par 78 eiro atmaksu no neskaidra maksātāja.
Komentāros izskanēja arī mierinājumi, ka šādas situācijas mēdz būt saistītas ar banku vai maksājumu sistēmu kļūdām. Vairāki cilvēki norādīja, ka līdzīgas epizodes pieredzējuši arī citos veikalos vai pakalpojumu vietās — sākot no pārtikas veikaliem līdz kafejnīcām un internetveikaliem. Daži apgalvoja, ka nauda pēc dažām dienām vai aptuveni nedēļas tikusi noņemta atkārtoti.
Vienlaikus ieraksts raisīja arī ētisku diskusiju. Daļa komentētāju uzskatīja, ka šādā situācijā būtu jāsazinās ar veikalu vai banku un jāinformē par iespējamo kļūdu. Citi atzina, ka, ja uzņēmums pats kļūdījies, pircējam nav īpaši jāsteidzas situāciju labot. Kāda komentētāja pauda, ka sirdsapziņa viņai neļautu paturēt naudu, savukārt citi jokojot rakstīja, ka labprāt saņemtu atmaksu arī par kādu rēķinu.
Daļa reakciju bija ironiskas — cilvēki jokoja, ka vēlāk naudu noņems dubultā. Citi atzina, ka šādi gadījumi gan ir patīkami, tomēr drošāk būtu rēķināties, ka nauda kontā var nebūt palikusi uz ilgu laiku.
Komentāros parādījās arī praktiska puse — daži mēģinājuši sazināties ar veikalu, taču norādīja, ka telefoniski to neesot izdevies izdarīt. Tas tikai pastiprināja neskaidrību, vai notikušais ir tehniska kļūda, bankas aizkavēta korekcija vai plašāka maksājumu sistēmas problēma.
Jautājām arī “Lidl”, vai notikusi kāda tehniska kļūme.
“Katru gadījumu izvērtējam individuāli, ņemot vērā konkrētā darījuma apstākļus, tāpēc atmaksas iemesli var atšķirties un ne vienmēr tie ir saistīti ar tehnisku kļūmi.
Lai varētu sniegt precīzu skaidrojumu un palīdzību, šādos un līdzīgos gadījumos aicinām klientus sazināties ar “Lidl” klientu centru, kur kolēģi varēs pārbaudīt konkrēto situāciju un sniegt atbildi,” veikala pārstāvji iesaka, tā kā, ja arī tev kādreiz pēc pirkuma veikšanas pēkšņi nauda tiek ieskaitīta atpakaļ kontā, sazinies ar konkrēto veikalu.