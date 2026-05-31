Maskava bija cerējusi… Putina padomnieks publiski sūdzas, ka Tramps neesot izpildījis solījumus 0
Krievijas prezidenta Vladimira Putina padomnieks Jurijs Ušakovs paziņojis Krievijas medijiem, ka ASV nespējot izpildīt vienošanos, kas it kā panāktas Putina un Donalda Trampa samitā Ankoridžā, Aļaskā.
Intervijā Ušakovs faktiski atzinis, ka Maskava bija cerējusi – Vašingtona izdarīs spiedienu uz Ukrainu un Volodimiru Zelenski, lai Kijiva pieņemtu Krievijai izdevīgus “miera” nosacījumus. Taču šis scenārijs, pēc viņa teiktā, atdūries pret Ukrainas pretestību un Eiropas Savienības atbalstu Kijivai.
Pēc Ušakova teiktā, Ankoridžā puses it kā esot vienojušās, ko katra darīs Ukrainas kara kontekstā.
“Patiesi tika panākta izpratne par to, ko viena vai otra puse darīs Ukrainas konflikta noregulējuma kontekstā. Amerikāņi solīja izpildīt savu daļu no šīs izpratnes, taču saskārās ar virkni grūtību, kas, kā es saprotu, pirmām kārtām saistītas ar Kijivas uzvedību un Kijivas reakciju uz vieniem vai otriem amerikāņu mēģinājumiem zondēt situāciju un uzrunām,” sacīja Ušakovs.
Atsevišķi Putina padomnieks sūdzējās par Eiropu. Viņš apgalvoja, ka Ukrainas vara balstās uz “nevaldāmu” Eiropas Savienības atbalstu, kas Kijivas pozīciju padarot spītīgāku un negatīvāku.
Šī nav pirmā reize, kad Kremlis netieši atzīst, ka likme uz ASV spiedienu pret Ukrainu nav nostrādājusi. Maskava bija gaidījusi, ka pēc Putina un Trampa kontaktiem Ukraina būs spiesta piekrist Krievijas nosacījumiem. Tomēr Kijiva piekāpšanos nav pieņēmusi, bet Eiropa turpinājusi atbalstīt Ukrainu un iesaistījusies konsultācijās ar Balto namu.
Ušakovs arī norādīja, ka Krievija ar ASV apspriedusi militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai un grasās to darīt arī turpmāk. Maskava joprojām cer, ka Savienotās Valstis pārtrauks gan militāro palīdzību Ukrainai, gan izlūkdatu nodošanu Kijivai.
Kremlim tas ir atsevišķs sāpīgs jautājums: pat tad, ja Maskava mēģina tirgoties ar Vašingtonu, palīdzības piegādes Ukrainai joprojām paliek daļa no Rietumu politikas.