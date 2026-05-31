“Tiešām vienas lidojošas mucas dēļ mums tagad bērni ir jātur pagrabā?” Jundze par “jauno realitāti” Latvijā 0

17:30, 31. maijs 2026
Rakstnieks un kultūras žurnālists Arno Jundze, komentējot rīcību iespējamā gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, uzsver, ka sabiedrībai šādās situācijās jāspēj domāt arī pašai. Viņaprāt, nevar paļauties tikai uz formāliem norādījumiem “no augšas”, jo ārkārtas brīžos būtiska ir arī katra cilvēka spēja izvērtēt situāciju saprātīgi.

Jundze norāda, ka noteiktos apstākļos, īpaši pilsētās un skolās, kur atrodas vecākas ēkas, patveršanās iespējas varētu būt reālākas. Daudzās šādās ēkās joprojām ir pagrabi, kurus vajadzības gadījumā varētu izmantot kā drošākas telpas. Taču vienlaikus viņš aicina izvērtēt, vai katrs brīdinājums automātiski nozīmē nepieciešamību bērnus masveidā pārvietot uz pagrabiem desmitiem skolu.

Viņa ieskatā šādos gadījumos svarīgi nepieļaut pārspīlētu reakciju. Ja apdraudējums ir īslaicīgs vai neskaidrs, mehāniska rīcība var radīt vairāk neskaidrību nekā drošības. Jundze uzsver, ka vienmēr jāvērtē konkrētā situācija, nevis jāpiemēro vienāds risinājums visiem gadījumiem.

Līdzīgu skepsi viņš pauž arī par vilcienu apturēšanu apdraudējuma gadījumā. Jundze norāda, ka stāvošs vilciens ne vienmēr kļūst drošāks par braucošu vilcienu, jo tas joprojām var būt potenciāls mērķis. Viņš pieļauj, ka atsevišķās situācijās varētu būt loģiskāk pasažieriem pamest vilcienu un nogaidīt drošākā vietā, taču arī šeit būtiska ir konkrēto apstākļu izvērtēšana.

Kopumā Jundzes komentārs akcentē nepieciešamību pēc praktiskas domāšanas un saprātīgas rīcības. Viņaprāt, ārkārtas situācijās nepietiek tikai ar instrukcijām — cilvēkiem pašiem jāspēj saprast, kas konkrētajā brīdī ir drošākais un jēdzīgākais risinājums.

