Ja pašam vai kādam no tuviniekiem nākas doties uz slimnīcu, satraukums ir liels. Tik ļoti gribas, lai viss notiek vienkārši, lai ir kur nolikt auto, lai nav jāgaida garā rindā utt. Diemžēl ne vienmēr tas viss tā izdodas.
Ieva soctīklos jau pirms kāda laika dalījās stāstā, ko piedzīvoja, vedot savu bērnu vecmāmiņu uz Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcu (turpmāk – Stradiņa slimnīca).
Ievas stāsts iezīmē problēmas ar stāvvietām
Omei, kuru vajadzējis vest uz slimnīcu, esot invaliditāte, līdz ar to arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta invalīdu stāvvietām vajadzīgā atļauja. Līdz ar to Ieva slimnīcas teritorijā braukusi droši – aiz stikla novietota atļauja, automašīna novietota stāvvietā.
Norādes liecinājušas, ka uz pirmo stundu automašīnu tur var novietot bez maksas, vēlāk – jāmaksā, taču tas, protams, neattiecas uz invalīdu stāvvietu izmantotājiem. Vienīgi – kā saņemt šo bezmaksas iespēju? Kā pēc tam fiziski izbraukt ārā no stāvvietas, kura ir norobežota ar paceļamu aizsargbarjeru? Tas Ievai uzreiz radījis jautājumus.
“Apjautājos par to vienā no B korpusa reģistratūrām. Man darbiniece saka, ka noteikti vieglāk būs vienkārši pēc stundas izbraukt un iebraukt vēlreiz. Jo citādi esot jāiet uz A korpusu (teritorija un attālumi ir gana lieli, īpaši, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuriem taču ne vienmēr ir pavadonis, kurš izskraida viņu vietā), lai maksāšanu anulētu – vēl joprojām grūti saprast kā tas tehniski notiek, vai iedod kādu talonu izbraukšanai,” dalās Ieva.
Diemžēl nonākušas arī A korpusā, jo omei kļuvis slikti, līdz ar to plānotās konsultācijas vietā nācies doties uz uzņemšanu. Ieva padomājusi, ka tad vismaz varēs turpat nokārtot stāvvietas maksājuma atcelšanu.
Te gan uzreiz jau radušās arī pārdomas, kā šādas situācija risina cilvēki ar invaliditāti, kuri slimnīcā ieradušies bez pavadoņiem. Lai saprastu, ko darīt, Ieva “Googlē” meklējusi informāciju, atradusi, ka jau iepriekš par šo tēmu bijušas daudzas sūdzības, taču līdz galam skaidrību tā arī nesot ieguvusi.
Ar jautājumiem vērsusies neatliekamās palīdzības centrā, meklējusi arī apsargu, kurš gan tobrīd savā postenī neesot atradies.
Tā pagājušas vairākas stundas, pienācis vakars, iekāpušas mašīnā, lai dotos mājās. Taču pie aizsargbarjeras ārā tikt nevar. Ieva spiedusi zvana pogu pie barjeras, kur atsaucies apsargs. Viņš norādījis, ka iebraucot teritorijā jau sākumā neesot vajadzējis ņemt maksāšanas talonu. Bet Ieva paskaidrojusi, ka bez talona jau teritorijā iebraukt nevar, jo barjera citādi nepaceļas.
Tad apsargs turpinājis skaidrot – esot vajadzējis braukt pa nākamajiem vārtiem, uzrādīt viņam apliecību un nolikt auto slimnīcas teritorijā, nevis “Mobilly” stāvvietā. Bet Ieva pretī atbildējusi, ka uz pieminētajiem vārdiem ir “ķieģeļa” zīme, kā arī norāde, ka atļauts iebraukt tikai operatīvajam transportam. Apsargs paliek pie sava – tur tomēr drīkstot braukt.
Ieva galu galā jautājusi, kā viņa varētu izkļūt no stāvvietas, vai apsargs var atvērt aizsargbarjeru? Diemžēl nē, to varot izdarīt tikai “Mobilly” pārstāvji.
“Zvanu uz veseliem diviem dažādiem “Mobilly” tālruņiem. Gan sieviete, gan vīrietis klausulē man saka, ka viņi to barjeru man nevar tā pacelt, ka tā ir Stradiņa slimnīcas politika un sistēma, man jāgriežas pie viņiem, bet “Mobilly” ir vienkārši maksas pakalpojums – iebrauci, samaksā, izbrauc. Te es savā prātā tomēr nevaru salikt kopā to, ka invalīdiem ar apliecību un atļauju nav jāmaksā par to, ka viņi šajās pat speciāli iezīmētajās stāvvietās novietojuši auto,” stāsta Ieva.
Ieva rosina slimnīcu sakārtot šo sistēmu, jo tai jābūt saprotamākai, lai cilvēkiem ar invaliditāti nav jāstaigā šurpu un turpu, lai izprastu, kā darbojas sistēma.
“Taisni brīnums, cik daudz nevajadzīgu neērtību šeit gatavi pievienot cilvēkiem, kuri tā jau gana daudz moku izcieš arī bez riņķa danča ap stāvvietām.”
Slimnīca atvainojas pacientei un piederīgajiem
Jautājumus par situāciju nosūtīju gan “Mobilly”, gan Stradiņa slimnīcas pārstāvjiem. “Mobilly” operatīvi atbildēja to pašu ko Ievai – šī stāvvieta ir slimnīcas pārziņā.
Savukārt Stradiņa slimnīcas pārstāvji atvainojas pacientei un viņas piederīgajiem par radušos situāciju un neērtībām.
Tāpat tiek skaidrots, ka, saņemot informāciju par konkrēto gadījumu, slimnīca atkārtoti informēja iesaistītos darbiniekus par noteikto kārtību un nepieciešamību sniegt pacientiem vienotu un precīzu informāciju, lai līdzīgas situācijas neatkārtotos. Vienlaikus notiekot darbs, lai informācija par stāvvietu izmantošanas kārtību pacientiem un viņu tuviniekiem būtu saprotama un viegli uztverama.
Kāda ir kārtība šobrīd?
Šobrīd personām, kurām ir CSDD izsniegta “Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte”, slimnīcas teritorijā vai apmeklētāju autostāvvietā iespējams uzturēties bez maksas neierobežotu laiku, ja karte novietota pie automašīnas priekšējā vējstikla.
Pirms izbraukšanas no teritorijas nepieciešams anulēt autostāvvietas izmantošanas maksu:
· darba dienās klātienē to iespējams izdarīt Poliklīnikā vai Neatliekamās medicīnas centrā, savukārt brīvdienās – Neatliekamās medicīnas centrā;
· neklātienē – sazinoties ar Apsardzes dienestu, izmantojot saziņas iekārtu stāvvietu iebraukšanas/izbraukšanas barjerām vai zvanot uz tālruņa numuru 67069440.
Slimnīcas pārstāvji norāda: “Saprotam, ka slimnīcas apmeklējums cilvēkiem bieži jau pats par sevi ir emocionāli un fiziski sarežģīts, tādēļ vēlreiz atvainojamies par radušos situāciju un neērtībām, ar kurām saskārās paciente un viņas piederīgie.
Ja pacienti vai viņu piederīgie saskaras ar neskaidrībām vai problēmām slimnīcas teritorijā, aicinām par tām nekavējoties informēt slimnīcu, rakstot uz [email protected].”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!