Ārsti sajūsmā par jaunu vēža injekciju: daļai pacientu audzēji pazuduši pilnībā 18
Ārsti ar lielu piesardzīgu optimismu vērtē jauna klīniskā pētījuma rezultātus, kas liecina — trīskāršas iedarbības vēža injekcija dažiem pacientiem spējusi pilnībā iznīcināt audzējus, vēsta “The Guardian”.
Starptautiskā pētījumā, kas aptvēra 11 valstis, injekcija tika piedāvāta pacientiem, kuriem vēzis bija izplatījies vai atgriezies, turklāt slimība vairs nereaģēja uz citām ārstēšanas metodēm. Zāles sauc amivantamabs, un tās pētījumā samazināja audzējus vairāk nekā trešdaļai pacientu. Dažiem uzlabojumi bija redzami jau dažu nedēļu laikā.
Īpaši iespaidīgi, ka 15 pacientiem audzēji izzuda pilnībā. Londonas Vēža izpētes institūta bioloģisko vēža terapiju profesors Kevins Haringtons rezultātus raksturojis kā bezprecedenta spēcīgu atbildes reakciju pacientiem, kuru slimība bija kļuvusi rezistenta gan pret ķīmijterapiju, gan imūnterapiju.
“Tā ir pacientu grupa, kurai ārstēšanas iespējas ir ārkārtīgi ierobežotas, tāpēc redzēt šāda līmeņa ieguvumu ir ļoti nozīmīgi,” norādīja Haringtons.
Pētījuma rezultāti tiks prezentēti Čikāgā pasaulē lielākajā vēža konferencē — Amerikas Klīniskās onkoloģijas biedrības ikgadējā sanāksmē.
Pētījumā piedalījās 102 pacienti ar galvas un kakla vēzi, kas ir sestais izplatītākais vēža veids pasaulē. No viņiem 43 pacientiem audzēji samazinājās vai izzuda pilnībā — 28 pacientiem tie būtiski saruka, bet 15 pacientiem ārsti konstatēja pilnīgu audzēju izzušanu.
Pētnieki norāda, ka līdzīgi rezultāti novēroti arī pacientiem ar plaušu vēzi. Amivantamabu izstrādājis uzņēmums Johnson & Johnson, un pašlaik šīs zāles tiek vērtētas aptuveni 60 klīniskajos pētījumos — galvenokārt plaušu vēža ārstēšanai, bet arī kolorektālā, smadzeņu un kuņģa vēža gadījumos.
Kā darbojas jaunā injekcija?
Amivantamabs tiek raksturots kā “gudra” injekcija, jo tā vēzim uzbrūk trīs veidos. Tā bloķē EGFR — olbaltumvielu, kas palīdz audzējiem augt, un MET — mehānismu, ko vēža šūnas bieži izmanto, lai izvairītos no ārstēšanas. Vienlaikus zāles palīdz aktivizēt imūnsistēmu, lai tā uzbruktu audzējam.
Viens no pirmajiem pacientiem, kurš guva labumu no šīs terapijas, bija 56 gadus vecais Karls Volšs no Birmingemas. Viņam 2024. gada maijā diagnosticēja mēles vēzi, bet 2025. gada jūlijā viņš iesaistījās OrigAMI-4 pētījumā Karaliskajā Marsdenas slimnīcā.
Sākotnēji viņš tika ārstēts ar ķīmijterapiju un imūnterapiju, taču tās nebija sekmīgas. Pēc tam viņam ieteica piedalīties jaunajā pētījumā.
“Tagad esmu 17. ārstēšanas ciklā un esmu ļoti apmierināts ar līdzšinējo progresu,” sacīja Volšs.
Atšķirībā no daudzām citām vēža terapijām amivantamabs netiek ievadīts intravenozi ar sistēmu, bet gan kā neliela injekcija zem ādas. Tas ārstēšanu padara ātrāku, ērtāku pacientiem un vieglāk nodrošināmu ambulatorās klīnikās.
Zāles tiek ievadītas reizi trīs nedēļās. Lielākā daļa blakņu pētījumā bijušas vieglas vai vidēji smagas, un mazāk nekā vienam no desmit pacientiem ārstēšana bija jāpārtrauc blakņu dēļ.
Volšs stāstīja, ka pirms pētījuma viņam bija grūti runāt un ēst pietūkuma un sāpju dēļ. Pēc ārstēšanas sākšanas pietūkums būtiski mazinājies, sāpes samazinājušās, un viņš vairs nejūtot tās smagās blaknes, kas iepriekš ietekmēja viņa dzīvi ķīmijterapijas laikā.
“Tagad es jūtos spējīgs dzīvot normālu dzīvi,” viņš sacīja.
Pētnieki īpaši uzsver, ka pētījumā piedalījās pacienti ar galvas un kakla vēzi, kas nebija saistīts ar cilvēka papilomas vīrusa jeb HPV pozitīvu orofaringeālu plakanšūnu karcinomu. Tas ir būtiski, jo HPV neizraisīti galvas un kakla vēži parasti ir grūtāk ārstējami.
Pacienti, kuri saņēma amivantamabu, pēc ārstēšanas sākšanas dzīvoja vidēji 12,5 mēnešus, lai gan viņiem bija vēža forma ar ļoti sliktām prognozēm pēc standarta terapijas neveiksmes.
Londonas Vēža izpētes institūta vadītājs profesors Kristians Helins norādīja, ka šis pētījums parāda, kā stingri veikta vēža pētniecība var novest pie nozīmīga progresa pat pacientiem ar ļoti ierobežotām ārstēšanas iespējām.
“Šāda audzēja atbildes reakcija un iedrošinoši izdzīvošanas rezultāti tik grūti ārstējamā pacientu grupā ir būtisks solis uz priekšu,” viņš sacīja