Rudenī neizmet petūnijas! Uzzini, kā tās saglabāt līdz pat pavasarim 0
Rudens ir klāt, un daudzi dārznieki jau gatavi izmest savas petūnijas, bet tas nav nepieciešams, jo tas būtu liels zaudējums! Pat, ja temperatūra krītas un pirmais sals jau klauvē pie loga, petūnijas var saglabāt līdz pavasarim un pat pavairot ar jauniem, spēcīgiem krūmiem. Pietiek tikai zināt dažus vienkāršus paņēmienus.
Kāpēc ir vērts saglabāt petūnijas
Petūnijas ir siltummīloši augi, un neliels sals tās var viegli iznīcināt. Tomēr pareizi saglabājot, tās pavasarī atdzims un sāks ziedēt daudz ātrāk nekā jaunie stādi no sēklām. Saglabāt petūnijas ir arī emocionāli vērtīgi: vērot, kā augs pārdzīvo aukstumu un pavasarī atkal mostas dzīvība, ir prieks jebkuram dārzniekam.
Kā sagatavot petūnijas ziemai?
Pirms sala iestāšanās pārbaudiet augu stāvokli. Ja dzinumi ir bojāti vai izskatās vāji, tos viegli apgrieziet. Optimālais dzinumu garums ziemai ir 10 – 15 centimetri – tas mazinās slodzi uz saknēm un stimulēs jaunu dzinumu augšanu.
Pēc tam uzmanīgi izrociet krūmu ar sakņu kamolu un pārstādiet vismaz 3 litru podā ar drenāžas slāni (keramzīts vai smalkas grants) un svaigu auglīgas augsnes maisījumu. Laistiet mēreni – liekais ūdens var kaitēt, īpaši, tad, ja augs atrodas vājā apgaismojumā.
Petūnijas ziemas laikā novietojiet gaišā, vēsā vietā ar temperatūru 8 – 12 grādi pēc celsija. Sargājiet tās no caurvēja un straujām temperatūras svārstībām, jo tas var vājināt dzinumus un palēnināt augšanu.