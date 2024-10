LDDK eksperts: Ja cilvēks, kuram ir nepieciešama ceļgala operācija, ir pusgadu uz slimības lapas, tad darba devējam tas izmaksā “fantastiski daudz” Ieteikt







TV24 raidījumā “Latvijas labums”, diskutējot par darbnespējas lapām, to apmaksu un ietekmi uz valsts ekonomiku, Latvijas Darba devēju konfederādcijas (LDDK) Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns norādīja, ka darba devējam viena darbnespējas lapa A izmaksājot virs 300 eiro, ja vien nav vajadzīga sasirgušā darbinieka aizvietošana.

“Ja ir vajadzīga aizvietošana, tad ņemot vērā to, ka mums ir virstundu apmaksa 100% pa virsu, kamēr lietuviešiem un igauņiem 50%, tad arī tur mēs sākam bišķiņ automātiski klibot. Tātad šis darba devēja pusē ir jāsamazina [izmaksas]. Kā to samazina – vai tas ir no darba ņēmēja puses, vai tas ir no Labklājības ministrijas puses -, tas ir sekundārs jautājums. Būtiskais ir, ka šobrīd darba devējs uz vienu A [darbnespējas] lapas gadījumu maksā vidēji divas reizes vairāk nekā Igaunijā un piecas reizes vairāk nekā Lietuvā,” informēja LDDK eksperts Leiškalns, stāstot, kādas izmaksas par darbnespējas lapām ir Latvijas darba devējiem.

Taču otra būtiska lieta, kas esot jānodrošina, tā ir savlaicīga veselības aprūpes pieejamība. “Ja mēs skatāmies, tad ceļgala operācija valstij būtu izmaksājusi, pieņemsim, 2000 eiro. Ja tam cilvēkam ir jāgaida pusgadu rindā, tad valsts no Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas puses samaksā par to 6-10 reizes vairāk slimības pabalstā, nekā izmaksāja operācija! Tur mēs arī esam iebraukuši… Protams, Latvijā situāciju daļēji glābj tie paši uzņēmēji, jo viņi nopērk veselības apdrošināšanas polises darbiniekiem, kas skaitās solīdi un, piemēram, Igaunijā nav populāri tāpēc, ka tur pēc tām nav vienkārši vajadzības – tur tas cilvēks saņem savlaicīgi veselības aprūpi,” skaidroja LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts TV24 raidījumā “Latvijas labums”.

Līdz ar to, ja cilvēks, kuram ir nepieciešama ceļgala operācija, ir pusgadu uz slimības lapas, tad tas “mēnesī izmaksā fantastiski daudz”, uzskata Leiškalns. Ja vien darbinieks kopā ar darba devēju šādu operāciju apmaksā un to veic laicīgi, tad, protams, sociālais un veselības budžets “ir ieekonomējis”. Turpinot domu, Leiškalns komentāra noslēgumā atzina: “Bet šī ekonomika, kad mēs nevaram savlaicīgi veikt diagnostiku un izārstēt tos cilvēkus, lai viņi ir ātri uz strīpas, maksā mums ļoti dārgi!”

