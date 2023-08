Lidostas “Rīga” darbība 17. martā pēc starptautisko pasažieru pārvadājumu atcelšanas sakarā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 straujo izplatīšanos Eiropā. Foto: Karīna Miezāja/LA.LV

Lidostas «Rīga» apkaimes iedzīvotājiem pieejama jaunā trokšņu karte. Tā rāda – ir kļuvis ievērojami klusāks







Lidosta “Rīga” šonedēļ Mārupes un Babītes iedzīvotājiem prezentē jauno lidostas trokšņa stratēģisko karti – dokumentu, kurā apkopota informācija par gaisa kuģu radīto skaņu ietekmi. Ceturtdien, 10. augustā, iedzīvotāji ar karti var iepazīties, un amatpersonu atbildes uz jautājumiem saņemt Piņķos, Babītes kultūrizglītības centrā – no plkst.18 līdz 20, tā ziņo portāls lsm.lv.

Lidmašīnu pacelšanās un nosēšanās, protams, rada troksni, taču lidostas Rīga apkaimē ir kļuvis ievērojami klusāks. To parāda lidostas izstrādātā jaunā trokšņu stratēģiskā karte, kurā apkopota informācija par gaisa kuģu radīto trokšņu ietekmi.

Jaunā lidostas trokšņa stratēģiskā karte izstrādāta, vadoties no 2022.gada datiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo, 2016.gada datos balstīto trokšņa karti, teritorijas platība, kur diennakts trokšņa rādītājs ir lielāks par rekomendējamiem 55 decibeliem ir samazinājusies par 20% – līdz 21,2 kvadrātkilometriem. Un par 19% līdz 33,3 kvadrātkilometriem ir samazinājusies platība, kur troksnis pārsniedz 45 decibelus.

Trokšņa līmeņa samazinājuma iemeslus skaidroja lidostas “Rīga” galvenais trokšņu speciālists Jānis Brižs: “Lai gan mums ir pieaudzis gan pasažieru, gan pārvadāto kravu skaits, gaisa kuģi ir bijuši lielāki, un lidojumu skaits ir bijis mazāks. Un arī šie gaisa kuģi ir bijuši klusāki.

Un arī papildus tam vēl ir veiktas lidojumu procedūru izmaiņas, kas panāk to, ka gaisa kuģi ir nedaudz augstāk un līdz ar tie arī ir klusāki.

Lai mazinātu troksni, lidosta arī veicina visa skrejceļa izmantošanu it sevišķi nakts laikā. Kā arī tiek apsvērta iespēja, ka nākotnē lielāka daļa gaisa kuģu paceļas dienvidu virzienā un nosēžas no dienvidiem, jo uz dienvidiem no lidostas iedzīvotāju apkaimēs ir ievērojamai mazāk nekā ziemeļu virzienā, raksta lsm.lv.

Lidostas “Rīga” pārstāve Laura Kulakova LETA stāsta, ka prezentācijas laikā lidostas “Rīga” trokšņa pārvaldības speciālists atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem par gaisa kuģu troksni, kā arī tiks rosināta diskusija par iespējamiem troksni mazinošiem pasākumiem.

Tomēr, neskatoties uz trokšņa ietekmētās platības samazinājumu, ir pieaudzis gaisa kuģu trokšņa ietekmēto iedzīvotāju skaits vakarā un naktī. Kulakova norāda, ka iedzīvotāju skaits teritorijā, kur vakara trokšņa līmenis pārsniedz 50 dBA, ir pieaudzis par 39%, bet iedzīvotāju skaits teritorijā, kur nakts trokšņa līmenis ir lielāks par 45 dBA, ir pieaudzis par 4%. Palielinājums skaidrojams ar iedzīvotāju skaita blīvuma pieaugumu trokšņa ietekmētajā teritorijā.

Kā ziņots, lai informētu sabiedrību, it īpaši vietējās kopienas iedzīvotājus, lidosta “Rīga” šonedēļ organizē trokšņa stratēģiskās kartes prezentācijas pasākumus Jaunmārupē un Piņķos.













