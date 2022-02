Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Līdz 10.maijam pagarina ārkārtējo situāciju Baltkrievijas pierobežā







Ņemot vērā migrācijas jomā joprojām nemainīgi saspringoto situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, valdība otrdien nolēma līdz 10.maijam pagarināt ārkārtējo situāciju Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī.





























Migranti no Baltkrievijas

Iekšlietu ministrija (IeM) minējusi, ka kopš pagājušā gada 10.augusta līdz vakardienai no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 5477 cilvēki. No 13.decembra robežu nelegāli šķērsot gribētāju skaits pieaudzis.

IeM skaidro, ka šāds straujš Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita pieaugums ir saistīts ar taktikas maiņu, proti, no 13.decembra trešo valstu valstspiederīgie mēģina nelikumīgi šķērsot robežu mazās grupās no trim līdz 12 personām vairākas reizes diennaktī un dažādās vietās.

Ministrija norāda, ka prognozējamais finansējums 2022.gada trīs mēnešiem, lai segtu papildu izdevumus, kas rastos ārkārtējās situācijas pagarināšanas dēļ, ir 3,888 miljoni eiro.

Primāri tiks izvērtēta iespēja izdevumus segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā – no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP) valdības sēdē norādīja, ka kopumā iekšlietu dienesti sadarbībā ar armiju ar robežas kontroli ir tikuši galā izcili veiksmīgi. Ja situācija uz robežas būtiski uzlabosies, tad ārkārtējā situācija varētu beigties agrāk par 10.maiju.

Pērn vasarā valdība ārkārtējo situāciju pierobežā ar Baltkrieviju izsludināja no 11.augusta līdz 10.novembrim, bet vēlāk tā pagarināta līdz šā gada 10.februārim.

Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma izvērstā hibrīduzbrukuma ietvaros kopš pagājušā gada pavasara notikuši centieni Latvijā, Lietuvā un Polijā no Baltkrievijas iesūtīt tūkstošiem nelegālo imigrantu, kuru lielākā daļa kā tūristi ieradušies Baltkrievijā no Irākas.