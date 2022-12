Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ģimene

“Līdz Ukrainas uzvarai es būšu prezidents, bet pēc tam…” Zelenskis atklāj, kas būs pirmais, ko viņš darīs pēc kara Ieteikt







“Līdz uz Ukrainas uzvarai es būšu prezidents, bet pēc tam man ļoti gribas aizbraukt uz jūru un iedzer alu,” sarunā ar amerikāņu televīzijas raidījumu vadītāju Deividu Letermanu atzina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Raidījumā “My Next Guest Needs No Introduction” viņš sacīja, ka vēl nav gatavs domāt par savu politisko nākotni, taču viņš atklāja, kas būs pirmais, ko viņš darīs pēc Ukrainas uzvaras.

































Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apmeklē atbrīvoto Hersonu

“Līdz mūsu uzvarai es noteikti būšu prezidents. Tālāk es vēl nedomāju, es neesmu gatavs. Ļoti gribu vienkārši aizbraukt līdz jūrai. Teikšu atklāti, Dāvid, es ļoti gribu uz jūru. Vienkārši uz jūru, kad mēs jau esam uzvarējuši, un ļoti gribas iedzert alu,” atzina Ukrainas prezidents.



































Boriss Džonsons apmeklē Kijivu un tiekas ar Volodomiru Zelenski