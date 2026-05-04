Lietussargus varēs atstāt mājās? Otrdiena būs silta, bet… 0
Otrdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Naktī mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām austrumos mākoņi nesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni pūtīs no dienvidrietumiem, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7…+12 grādiem, bet Kurzemē būs par pāris grādiem vēsāk.
Rīgā naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, tomēr bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz ap +10 grādiem.
No rīta laiks būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
Pūtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17…+22 grādiem, piekrastē +11…+16 grādiem. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.
Rīgā saulains un sauss laiks, tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Pūtīs lēns rietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz ap +20 grādiem.