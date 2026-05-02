VIDEO. Dzīves beigas un sākums vienuviet: Lietuvā kādā kapu kopiņā pīle perē olas
Kāds neparasts un aizkustinošs video no Lietuvas kapsētas raisījis pārdomas par dzīves ciklu – vietā, kur valda klusums un piemiņa, sācies ceļš uz jaunu dzīvību.
Video autore stāsta, ka jau vairākus gadus ievērojusi – viņas tēva kapavietā regulāri iemitinās kāds dzīvnieks. “Vienmēr brīnījos – kapu ir tik daudz, kāpēc tieši šeit?” viņa atzīst.
Taču kādu dienu viņa pie citas kapu kopiņas atklājusi ko neparastu. Pastaigājoties pa kapsētu, viņa pamanījusi, ka atdusas vietā pīļu mamma izveidojusi ligzdu un perē olas.
Redzētais sievieti aizkustinājis, un viņa aicina citus būt saprotošiem: “Lūdzu, nedusmojieties, bet es nevarēju ar šo nepadalīties. Es tikai ceru, ka viņai ļaus mierīgi pabeigt savu ceļu – kļūt par māti.”