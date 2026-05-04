Slaidiņš: Krievijas un Ukrainas karam nav militāra risinājuma, bet Ukrainai jārēķinās ar smagām cīņām un zaudējumiem
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja, ka karš Ukrainā šobrīd ir nonācis strupceļā – neviena puse nav guvusi izšķirošu pārsvaru.
Viņš uzsvēra, ka Krievija turpina uzbrukumus un saglabā iniciatīvu, neskatoties uz neveiksmēm un nerealizētiem plāniem. Tikmēr Ukraina gūst panākumus gan frontē, gan starptautiskajā arēnā, taču tuvākajā laikā tai jārēķinās ar smagām cīņām un zaudējumiem.
Slaidiņš arī akcentēja, ka Krievijā joprojām valda mīts par tās varenību, kas uztur sabiedrībā nepamatotas cerības uz izšķirošu pavērsienu karā.
