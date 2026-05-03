VIDEO. Sirsnīgi kadri: vista kļūst par aukli kaķēniem, kamēr mamma prom 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:54, 3. maijs 2026
Ziņas Dabā

Kādā fermā iemūžināts neparasts un sirsnīgs skats – vista palīdz pieskatīt kaķēnus pēc tam, kad kaķene laidusi pasaulē mazuļus vistu kūtī.

Kokteilis
Viņi necieš kritiku un neuzticas nevienam: šīs zodiaka zīmes tiek uzskatītas par lepnuma karaļiem
Kāda jēga darba laikam, ja, ieejot veikalā, paveras šāds skats? Pircēji ir neizpratnē par vasaras “karstāko” preci 4
Kokteilis
15 pārsteidzošas pazīmes, kas nemanāmi liecina – tava dvēsele jau piedzīvojusi citu dzīvi
Lasīt citas ziņas

Saimniecības kaķene izvēlējusies visai neparastu vietu dzemdībām – blakus vistas perēklim. Taču vēl pārsteidzošāk ir tas, kas notika pēc tam. Kamēr kaķu mamma dodas prom savās darīšanās, viņas mazuļus pieskata spalvainie “palīgi”.

Īpaši izceļas vista vārdā Betsija, kura visaktīvāk iesaistās “aukles” lomā un paliek kopā ar kaķēniem, kamēr to mamma nav tuvumā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Cik pērn nopelnījusi saeimas priekšsēdētājas biedre Kalniņa-Lukaševica?
Sazvērestība un mēģinājums nogalināt Putinu: Kremlī pieaug satraukums
FOTO, VIDEO. Maskavas centrs “izmiris”: uz Kremļa torņiem specvienības ar ložmetējiem, pilsētā izvietoti blokposteņi

Video ar šo neparasto draudzību izraisījis plašu sajūsmu, parādot, ka dzīvnieku pasaulē robežas starp sugām dažkārt izzūd, dodot vietu rūpēm un sadarbībai.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Valsts svētkos laiks būs silts – sinoptiķi brīdina arī par kādu iespējamu pārsteigumu valsts austrumos
Gaiss iesils līdz pat +24 grādiem! Laika prognoze svētdienai
VIDEO. Dzīves beigas un sākums vienuviet: Lietuvā kādā kapu kopiņā pīle perē olas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.