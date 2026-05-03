VIDEO. Sirsnīgi kadri: vista kļūst par aukli kaķēniem, kamēr mamma prom 0
Kādā fermā iemūžināts neparasts un sirsnīgs skats – vista palīdz pieskatīt kaķēnus pēc tam, kad kaķene laidusi pasaulē mazuļus vistu kūtī.
Saimniecības kaķene izvēlējusies visai neparastu vietu dzemdībām – blakus vistas perēklim. Taču vēl pārsteidzošāk ir tas, kas notika pēc tam. Kamēr kaķu mamma dodas prom savās darīšanās, viņas mazuļus pieskata spalvainie “palīgi”.
Īpaši izceļas vista vārdā Betsija, kura visaktīvāk iesaistās “aukles” lomā un paliek kopā ar kaķēniem, kamēr to mamma nav tuvumā.
Video ar šo neparasto draudzību izraisījis plašu sajūsmu, parādot, ka dzīvnieku pasaulē robežas starp sugām dažkārt izzūd, dodot vietu rūpēm un sadarbībai.